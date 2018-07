Inhalt Seite 1 — Im Wunderwald der Moderne Seite 2 — Auf einer Seite lesen

War es vielleicht doch nur eine Fata Morgana? Ein allzu kühner Tagtraum? Ein – freilich virtuos ausgeführtes – Zauberkunststück gar, wie manche Stimmen von Anfang an gelästert haben? Geht man in diesen Tagen über den Grabbeplatz in Düsseldorf, kommt man unweigerlich auf solche Gedanken. Ob die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen mit ihrer atemberaubenden, die Augen berauschenden Idealgalerie der Moderne am Ende nur ein überaus reizvoller, aber eben völlig unmöglicher Traum war.

Denn diese Sammlung, die in den frühen sechziger Jahren durch das Land Nordrhein-Westfalen gleichsam aus dem Nichts gegründet wurde, als eine Art inoffizielle Staatsgalerie, und die vor ein paar Jahren den Namen K20 verliehen bekam, als würde es sich hierbei um eine neue Antifaltencreme handeln, diese Sammlung ist nun schon seit vielen Monaten verschwunden. Einzig die schwarze, elegant geschwungene Granitfassade des 1986 eröffneten Museumsgebäudes scheint auf dem Grabbeplatz wie ein Hinkelstein der Moderne zurückgeblieben zu sein. Dahinter traf man zuletzt nur noch auf Bauarbeiter – der Museumsbau wird endlich um einen Flügel erweitert – und nicht mehr auf all jene köstlichen, singulären Momente aus der Kunst des 20. Jahrhunderts, die hier sonst zu bestaunen sind, als Märchenwald der modernen Malerei.

Im ZEIT-Museumsführer stellen wir Ihnen jede Woche eines der schönsten Museen Deutschlands vor. Um alle bisher veröffentlichten Museumsführer der ZEIT aufzurufen, klicken Sie bitte auf das Bild © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Zwischen 1962 bis 1990 wurde die Sammlung, mit sehr, sehr viel Geld und noch mehr Kennerschaft von dem Gründungsdirektor Werner Schmalenbach angelegt, vor den Augen der fast ungläubig staunenden Kunstwelt. Damals, in den mittleren sechziger Jahren, gab es keine andere Institution auf der ganzen Welt, die auch nur annähernd in solch großem Stil Meisterwerke der klassischen Moderne kaufen konnte wie diese Kunstsammlung, in solch hoher Qualität und in solcher Freiheit. Nordrhein-Westfalen war einmal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Werner Schmalenbach, der in den Jahren um ‘68 unentwegt als Mr. Big Spender verhöhnt wurde, war ein Glücksfall für die Sammlung. Er hat aus ihr, in sturer Verachtung aller Kritik an seinem "elitären" und "subjektiven" Sammeln, ein Gesamtkunstwerk geformt. Die Politik aber gab ihm die Mittel dazu.

Dieses eine Mal hat man entschlossen die Gunst des Augenblicks genutzt und das Wirtschaftswunder zu einem Kunstwunder geweitet. Unvorstellbar, dass noch einmal der Direktor einer öffentlichen Sammlung in Deutschland zweieinhalb Jahrzehnte lang auf Einkaufstour gehen und gleichsam auf Gutsherrenart, "nach Lust und Laune", wie er selber einmal sagte, rund 200 sündhaft teure Gemälde erwerben kann. Kapitale Meisterwerke zwischen Fauvismus und Pop Art, Max Beckmann und Francis Bacon, um welche Düsseldorf heute auf der ganzen Welt beneidet wird. Auch deswegen meint man heute manchmal, dass all das doch viel zu schön ist, um überhaupt wahr sein zu können.

Vor allem aber gerade jetzt, wo der ganze Märchenwald so lange verschwunden war und alle neugierig darauf warten, ihn vom 10. Juli an wieder betreten zu können, kräftig durchgeforstet von der jungen Direktorin Marion Ackermann.

Wie wurden sie vermisst, all die Stillleben von Juan Gris und Georges Braque, die Collagen von Max Ernst und Kurt Schwitters, Kritzeleien von Jean Dubuffet und Drippings von Jackson Pollock, Maschinenwesen von Konrad Klapheck und Reliefs von Hans Arp und die schwellenden Formen jener leicht kubistisch aufgefassten Aktfigur von Joan Miró, deren schwerer Zopf als Rankenwerk zwischen den Brüsten zu wachsen scheint.