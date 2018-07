In den vergangenen Wochen schien in schöner Regelmäßigkeit das Menetekel der Weimarer Republik aufzublitzen. Politische Instabilität wurde diagnostiziert, Neuwahlen wurden gefordert, und die gefühlte Krise übertraf jede Erwartung. Dabei erweist sich das Menetekel von Weimar bei näherer Betrachtung lediglich als pessimistische Lesart normaler Veränderungen. Was wir derzeit erleben, ist keine politische Systemkrise, erst recht keine der Demokratie. Was wir derzeit erleben, ist die mangelnde Flexibilität von FDP, Grünen, SPD und Union, im neuen Fünf-Parteien-System Politik zu gestalten.

Die Landtagswahl in Hessen 2008 hat die Komplexität demokratischer Regierungsbildung im Fünfparteiensystem erstmals eindrucksvoll abgebildet. Wie bereits der Bundestagswahlkampf 2009 war auch der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2010 geprägt von taktischer Ausschließeritis, die die politische Landkarte nach "bürgerlich" und "links" sortieren sollte. Die schwierigen Gehversuche normaler demokratischer Sondierungsgespräche mündeten in NRW nicht in einer stabilen und verlässlichen Regierungsbildung, sondern – vorläufig – in einer fragilen Minderheitsregierung. Unverholen schielen die Verantwortlichen nach Neuwahlen, welche die Bürgerinnen und Bürger an Rhein und Ruhr gleichsam dazu zwingen sollen, jetzt endlich die "richtigen" Mehrheiten zustande zu bringen. Ein souveräner und auch ein demütiger Umgang mit dem Wählerwillen sieht anders aus.

Seltsam, gehört doch eine Regierungsbildung, die unterschiedliche Interessen, Ideen und Werte reflektiert und zu komplizierten Verhandlungen führt, zur demokratischen Realität. Soziologen weisen immer wieder auf das unübersichtlich gewordene Wertegerüst einzelner gesellschaftlicher Gruppen und Milieus hin. Genau diese Komplexität bilden politische Wahlergebnisse ab. Der Wertewandel dokumentiert, dass die Zeit der ganz großen ideologischen Auseinandersetzungen vorbei ist. Während also die Wähler beweglicher werden, blockieren sich die demokratischen Parteien wechselseitig. Sachfragen werden zu ideologisch überhöhten Entscheidungen aufgewertet. Und Grundsatzfragen werden oft zu Sachfragen heruntergespielt, etwa wenn Grundrechte eingeschränkt werden sollen.

Beispiel Bildungspolitik: Die Liberalen in NRW und Bayern sind im Kern für ein zweigliedriges Schulsystem, welches das dreigliedrige Schulsystem mit seinen ausgewiesenen Schwächen ablösen soll. In NRW scheiterten die Koalitionsverhandlungen daran, dass SPD und Grüne ein Einheitsschulsystem einführen wollten und von einem Mittelweg eines zweigliedrigen Schulsystems nichts hielten. Nur: Die FDP in Bayern hat es geschafft, die CSU zu einem Einstieg in ein zweigliedriges Schulsystem zu überreden, das jetzt durch konkrete Einzelschritte und Projekte durchlässiger wird. Warum sollten sich dann Liberale, SPD und Grüne nicht auf pragmatische Bildungsreformen verabreden können?

Solche Kompromisse bewegen sich entlang der eigenen Programmatik und nicht entlang von ideologischen Konfliktlinien. Kompromisse zu schließen bedeutet lange noch nicht, dass es im Fünfparteiensystem um nichts geht. Nur geht es dabei nicht um Gut und Böse oder um Schwarz und Weiß. Demokratie ist ein Prozess, der außer grundlegenden Wertentscheidungen der Verfassung in der Tagespolitik kein Falsch und Richtig vorgibt, sondern ein geordnetes Verfahren der Diskussion und Meinungsbildung. Ein Prozess, der von Fehler und Irrtum, von Wechsel und Kontinuität geprägt und geleitet wird.

Die neue bunte Landkarte zwingt Parteien nicht zu Kompromissen jenseits ihrer eigenen programmatischen Identität. Die Schnittmengen zwischen den demokratischen Parteien sind deswegen groß, weil sich FDP, CDU/CSU, Grüne und SPD an der berühmten Mitte orientieren. Keine der demokratischen Parteien ist populistisch, ausländer- oder europafeindlich. Weder FDP noch CDU/CSU, Grüne oder SPD lehnen die soziale Marktwirtschaft ab, auch wenn die Zustimmung zu den marktwirtschaftlichen Reformen der Agenda 2010 bei SPD, Grünen und Union in Vergessenheit zu geraten droht. Die Mitte ist das Scharnier politischer Kompromissfähigkeit, auch wenn sich manche mehr links, andere mehr rechts von der Mitte verorten.

Zugleich wird viel zu häufig übersehen, dass das Fünfparteiensystem für Politik und Demokratie auch eine große Chance birgt: Schnittmengen zu finden und zu definieren, politische Bündnisse auf Zeit zu formulieren, das eröffnet auch den Bürgern eine größere Auswahlmöglichkeit. Hierin steckt bislang kaum genutztes Potenzial. Sicher wird das Ringen um die politisch richtigen Antworten in einer unübersichtlicher gewordenen Welt und einem komplexer gewordenen Parteiensystem immer schwieriger. Aber es spricht nichts dagegen, dass alle Parteien stärker auf Diskussion und Offenheit setzen. Politische Bündnisse sind Bündnisse auf Zeit, permanent auf der Suche nach den richtigen Antworten, nicht mehr und auch nicht weniger.