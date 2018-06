Frank Decker hat in der vergangenen Woche in der ZEIT vorgeschlagen, die Ministerpräsidenten künftig direkt vom Volk wählen zu lassen (Wählt die Ministerpräsidenten direkt! , Nr. 26/10). Er empfiehlt den Ländern die Flucht aus der parlamentarischen Demokratie und begründet seinen Vorschlag mit den Schwierigkeiten, in einem Fünfparteiensystem stabile Regierungen zu bilden, und mit dem Verlust gesetzgeberischer Kompetenzen durch die Länder.

Der Ministerpräsident, so Deckers Argumentation, solle direkt gewählt werden, weil er vor allem exekutive Funktionen ausübe. Die Partizipation der Bürger solle über direktdemokratische Elemente wie Volksbegehren gestärkt werden, weil eine parlamentarische Mehrheitsbildung kaum noch zu bewältigen sei und man auf sie auch eigentlich verzichten könne.

Karsten Rudolph Der Historiker war bis Mai Landtagsabgeordneter in NRW. Er lehrt seit 1993 an der Ruhr-Universität Bochum Neuere und Neueste Geschichte

Deckers Präsidialmodell erinnert fatal an die Weimarer Republik. Doch gerade das Scheitern der Weimarer Republik war der Grund dafür, dass die Mütter und Väter der deutschen Verfassungen in Bund und Ländern nach 1945 die parlamentarische und Parteiendemokratie stärkten. Sollte Decker jedoch eine stärkere Anlehnung an den US-amerikanischen Föderalismus gemeint haben, dann müsste der Bundesrat in einen Senat verwandelt werden.

Wie auch immer: Deckers Plädoyer zielt exakt in die falsche Richtung. Vonnöten sind eher die Stärkung der parlamentarischen Demokratie in den Ländern und die vertikale Gewaltenteilung. Nur Parlamente können stabile Regierungen bilden, diese durchgängig kontrollieren und eine sorgfältige Gesetzgebung in Kultusangelegenheiten oder im Sicherheitsrecht betreiben. Den Exekutivföderalismus auf die Spitze zu treiben und dies durch direktdemokratische Instrumente zu kaschieren bedeutet nichts weniger, als in politisch komplizierten Zeiten weniger Demokratie zu wagen. Zumal in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, das größer ist als viele EU-Staaten, ist den Bürgerinnen und Bürgern dieser Verlust nicht zu wünschen.