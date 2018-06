Ausgerechnet am 1. Juli 1990, dem Tag der Währungsunion, bricht der Dresdner Dichter Thomas Rosenlöcher auf, um im Harz wandern zu gehen. Wie vor ihm bereits Johann Wolfgang Goethe und Heinrich Heine. Auf seiner Harzreise, die später unter dem Titel "Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern" erscheint, begegnet Rosenlöcher Westdeutschen, die er Apotheker nennt, weil sie so wohlgeordnet dreinblicken; er sieht Westautos, die ihm wie Chromschiffe erscheinen. Im Rückblick auf den 1. Juli, sagt er, fühlt er sich an eine Kippfigur erinnert: "Die Menschen waren glücklich und blieben doch die Verlierer." Der folgende Textauszug handelt von jenem historischen Sommertag vor 20 Jahren.

Auch in den Auslagen herrschte das Signum der Sieger längst vor, und der Chrom ihrer Brotröstmaschinen leuchtete bis zum Ural. Nur hier und da hielt sich im Schaufenster noch ein sozialistischer Hilfspullover, oder eine Planerfüllungslampe brütete gebeugt vor sich hin. "Viel zu teuer", sagte die Frau, die hier "viel zu teuer" sagte. Auch mir tat es weh, für ein Fünf-Pfennig-Brötchen aus den Zeiten des Zentralkomitees eine halbe Westmark hinlegen zu müssen. "Viel zu teuer", sagte ein weißhaariger Greis angesichts der Selterswasserflaschen und hob seinen Stock drohend in Richtung Verkäuferin. "Wir machen doch nicht die Preise", rief die Verkäuferin, und ihre Stimme klang ängstlich, da sich ihr, in Form meiner Person, ein bartverwildertes Wesen mit Rucksack näherte und jene eisenharte Semmel auf die Ladentheke knallte. (…) Das Zentrum der allgemeinen Aufregung war die Sparkassenschlange, die sich den Marktplatz entlang in Dreierreihen erstreckte: Schritt für Schritt, Bauch an Rücken, geschah der Übertritt in die neue Zeit auf die alte Weise: In einer Geschwindigkeit von 12½ Metern die Stunde. (…) Die Männer und Frauen aber, die wieder aus der Sparkasse traten, würdigten die Sparkassenschlange mit keinem Blick. Auf einmal ohne Vordermensch, mit luftigerem Gehensgefühl, zögerten sie kurz und gingen merkwürdig stromlinienförmig über die Gehwegplatten davon: als plötzliche Westgeldbesitzer ihre eigenen Westtanten und -onkel geworden. Nur einige ältere Leute blieben hier und da stehen und hielten ihren Kontoauszug verblüfft in Augenhöhe. (…) Immerhin war ein Teil des Ersparten in Westmark umgetauscht worden, aber der Rest der Jahre gnadenlos abgewertet. Selbst die Wäsche im Hof, wehend unter den vollen Segeln meiner Kindheitserinnerungen, trug auf einmal den Stempel SED-Regime.

Aus: Thomas Rosenlöcher, "Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern". Harzreise, Suhrkamp Verlag 1991