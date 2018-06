Aus dem Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache , 26., durchgesehene und erweiterte Auflage, Berlin 2020: "Das Wort A. starb am Nachmittag des 27. Juni 2010 plötzlich aus, als die deutsche Nationalmannschaft bei der 19. Fußballweltmeisterschaft in Südafrika ihr Achtelfinale gegen England mit 4:1 gewann. Jahrzehntelang hatte der A. zum Standardwortschatz des Deutschen gehört; er bezeichnete nur aufgrund der sog. "deutschen Tugenden" wie Kampfkraft und Willensstärke errungene Siege. Als die Deutschen die favorisierten Engländer allein mit spielerischen Mitteln bezwangen und diesem neuen Stil in den folgenden Jahren treu blieben, fand das Wort A. fortan keine Verwendung mehr. Dafür entstanden in Ländern wie Brasilien oder Argentinien, in denen der A. bis dahin unbekannt war, aufgrund grassierender fußballerischer Defizite Analogiebildungen wie vitória de trabalho bzw. triunfo del trabajo."

