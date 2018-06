Dreiundsiebzig Jahre Cockpiterfahrung sind in der Flugzeugnase der A380 versammelt, und doch verlieren die drei Piloten schon vor dem Start den Kampf gegen die Uhr. Zur Abflugzeit um 13.35 Uhr verharrt die A380 am Gate C14 des Frankfurter Flughafens, weil ein Passagier noch nicht an Bord ist. Wäre er nicht mehr aufgetaucht, hätte das Bodenpersonal seinen Koffer im riesigen Bauch des Flugzeugs finden und ausladen müssen. Schließlich ist es an Kerstin Felser, den Abflug einzuleiten. "Du fliegst jetzt das Flaggschiff", ermuntert sie Flugkapitän Fritz Kronberger. "Gut, dann ruf ich mal an", sagt die Pilotin. Ab jetzt geht alles per Funk. Mit 13 Minuten Verspätung startet LH710 in Richtung Tokyo. Die gilt es aufzuholen auf den nächsten 9630 Kilometern.

Nicht nur für viele Passagiere ist es der erste Flug im weiß lackierten Doppeldecker der Lufthansa. Auch Felser saß noch nie während eines Linienfluges im Cockpit der A380. Doch im Gegensatz zu den Passagieren hat sich die 37-Jährige auf diesen Tag zwei Monate lang vorbereitet. Erst im Simulator, dann auf vier Trainingsflügen durch Deutschland. Jetzt aber kann jeder Fehler das Leben von 526 Fluggästen gefährden. Darum steht sie heute unter Beobachtung. Erst wenn Felser zwei Flüge ohne große Schnitzer hinter sich bringt, bekommt sie die Zulassung, ohne Ausbilder fliegen zu dürfen.

Der heißt Ulrich Hohl und sitzt ihr an diesem Tag im Nacken, auf dem dritten Cockpitstuhl. Über zehn Stunden wird Felser geprüft, unterbrochen nur von einer dreistündigen Schlafpause. Sie wird Fleischerhaken fliegen und Gewitterwolken umsteuern, nur mit Mühe japanisches Englisch verstehen und am Ende die A380 von Whisky 10 nach Sierra 3 dirigieren. Doch jetzt, kurz nach 13.48 Uhr, zeigt Kerstin Felser nur den erhobenen Daumen im rechten Cockpitfenster. Das Signal gilt dem Bodenpersonal: Alles in Ordnung an Bord.

Das größte Passagierflugzeug der Welt ist heute bis auf den letzten Platz gebucht. 1200 Mahlzeiten warten darauf, dass die 23 Flugbegleiter sie verteilen. 220 Flaschen Wein und Sekt lagern in den Trolleys. Noch vor der Besprechung mit der Kabinenbesatzung haben die Piloten fast 190000 Liter Kerosin bestellt. Pro Stunde verbrennen durchschnittlich zwölf Tonnen – über 27 Liter pro Passagier.

1/7 Er ist 80 Meter breit, 500 Tonnen schwer und bietet Platz für 526 Passagiere: Der A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt © FABRICE COFFRINI/Getty Images 2/7 Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals dirigiert den A380 bei der Präsentation auf der ILA in Berlin in Startposition © Sean Gallup/Getty Images 3/7 Die Sitze in der ersten Klasse lassen sich in Betten umwandeln © CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images 4/7 Das Bad in der ersten Klasse ist geräumig © Hannes Magerstaedt/Getty Images 5/7 Erste Klasse mit Fußbank und Flatscreen © Hannes Magerstaedt/Getty Images 6/7 Blick in die Economy-Klasse. Bisher setzen fünf Fluggesellschaften den Superjumbo ein: Lufthansa, Singapore Airlines, Emirates, Qantas und Air France © CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images 7/7 Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals seht am Flughafen Frankfurt unter der Turbine © Ralph Orlowski/Getty Images

Während sich die Gäste auf den zwei Etagen der A380 mit ihren Fernbedienungen durch das neue Unterhaltungsprogramm drücken, gibt Felser in der Flugzeugnase die Richtung vor. Noch ist das ein Kinderspiel. "All the way down November", sagt sie zu ihrem Kollegen Fritz Kronberger, was nichts anderes bedeutet, als den Rollweg N immer geradeaus zu fahren. Wie die beiden Flugkapitäne trägt sie zum Anzug Krawatte. Ihre Fingernägel sind dunkelrot lackiert, die Lippen dezent geschminkt. So viel Weiblichkeit darf sein, auch im Cockpit.