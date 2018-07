Der Karlsplatz ist nicht irgendein Verkehrsknotenpunkt in Wien. Gleich drei U-Bahn-Linien und mehrere Straßenbahn- und Busverbindungen kreuzen sich hier an der Grenze zwischen der Innenstadt und dem vierten Gemeindebezirk. Im Jahr 1899 verkehrte hier zum ersten Mal die Stadtbahn, heute ist die zuletzt vor 30 Jahren umgebaute Station der größte Bahnhof Österreichs. Mehr als 200.000 Menschen eilen Tag für Tag durch die weitläufigen, sich immer wieder verzweigenden Gänge oder nutzen die Passage zwischen Oper und Resselpark. Schmuddelig, abgewohnt wirkt die Unterführung mit ihren wenig einladenden Geschäften. Wie zum Trotz kämpft das leuchtend gelbe Logo einer Fast-Food-Filiale gegen die Tristesse an. Deren Glasfront ist mit Folien verklebt – die Kunden sollen sie offenbar nicht sehen, jene bleichen, ausgemergelten Gestalten, die draußen vor dem Eingang herumlungern oder durch die Gänge stromern. Aus den Augen, aus dem Sinn.

Seit Jahrzehnten schon ist der Karlsplatz das Wohnzimmer der Junkies von Wien. Mindestens ebenso lange versucht die regierende Rathaus-SPÖ der Drogenszene Herr zu werden. Mal ließ man die Abhängigen und Dealer von der Polizei vertreiben, mal setzte man mithilfe von Sozialarbeitern auf eine moderate Antidrogenpolitik. Egal, welchen Kurs die Stadtoberen einschlugen: Das Problem blieb erhalten – wie auch jene heruntergekommenen Existenzen, deren Leben nur aus zwei Konstanten besteht: den Drogen und dem Karlsplatz. Bald bleiben ihnen nur noch die Drogen.

Denn diesmal macht die Stadtregierung Ernst: Das Wohnzimmer wird geräumt. Und zwar endgültig. Dabei geht man wenig zimperlich vor. Seit einigen Wochen patrouilliert die Polizei in Sechsergruppen durch die U-Bahn-Stationen. Bei ihren Kontrollen ist das Visier eher grob eingestellt. Jeder, der verdächtig aussieht, wird von den Uniformierten, manchmal freundlich, manchmal grob, aufgefordert, den Rucksack zu öffnen oder die Hosentaschen zu leeren. Anlaufstellen oder potenzielle Rückzugsmöglichkeiten für die Drogenkranken gibt es nicht mehr: Der Spritzentausch wurde eingestellt, öffentliche Toiletten und der Aufenthaltsraum für die Streetworker sind bereits geschlossen.

Von einer öffentlichkeitswirksamen "Aktion scharf" angesichts der bevorstehenden Wiener Wahl im Oktober will man im Rathaus dennoch nichts wissen. Vielmehr begründet man die Maßnahme mit dem geplanten Umbau der Passage. Dabei ist bis heute unklar, wie die neu gestaltete Unterführung einmal aussehen soll. Bisher gibt es bloß einige Computergrafiken. Eine Gruppe von Geschäftsleuten blockiert die Renovierung gar vor Gericht. Gearbeitet kann vorerst nur im Bereich des Eingangs am Resselpark werden – dort, wo sich die Junkies meistens aufhalten. Die zuständige Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) hat bisher bestritten, dass mit dem Umbau auch die Drogenkranken vertrieben werden sollen. Heute will sie sich zu dem Thema nicht mehr äußern und verweist auf Michael Dressel, den Drogenkoordinator der Stadt.

Der spricht von einem gemeinsamen Konzept von Stadt und Polizei, um die Szene vom Karlsplatz auf mehrere Sozialeinrichtungen der Stadt zu verteilen. "Es geht darum, möglichst viele Drogenkranke in Betreuung zu bringen", erklärt der 53-Jährige.