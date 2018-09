Wenn ich mit meinen Freunden in Chardara, in der ehemaligen Hoffnungsprovinz Kundus telefoniere, höre ich im Hintergrund das Geräusch der Kampfflieger. Manchmal setzen die Sprecher kurz aus, wenn sie abwarten, ob das Geschützfeuer das eigene Haus trifft, dann reden sie weiter. Es ist furchtbar, so zu reden, befristet, als sei jeder Moment dem drohenden Bombentod abgerungen.

Das ist der Krieg, der jetzt auch so heißen darf, ein Krieg, in den so mancher Soldat nicht gezogen wäre, hätte man ihn gleich bei seinem Namen "Krieg" genannt, der Krieg, von dem niemand mehr behauptet, dass er gewonnen werden könne, und der trotzdem weiter geführt wird, der Krieg, der in keinem europäischen Land eine Mehrheit im Volk hat, über den in den Niederlanden aber wenigstens eine Regierung gestürzt ist, der Krieg, den wir den Afghanen nicht erklärt und schon gar nicht plausibel gemacht haben, fragen sie doch am häufigsten: Was wollt ihr? Was sind eure Interessen?

Ich antwortete ehemals: "Helfen." Dann lachten sie, lobten aber die "selbstlose" und "unbürokratische" Hilfe der Deutschen, unsere Projekte, auch die kulturelle Bildung der Soldaten, den Respekt, den sie zeigten, ihre Geschicklichkeit bei der Schaffung einer Pufferzone zwischen den Warlords. Spätestens aber seit die Bundesregierung im Frühsommer 2009 aufrüstete, Aufklärungsflugzeuge zur Ausforschung von Taliban ins Land schickte, werden die Deutschen als Kriegspartei gesehen und gelten als Besatzer, und seit sie obendrein in die Beschießung von Familienfesten verwickelt sind, seit sie im Fall der Tanklaster von Kundus den massenhaften Tod von Zivilisten in Kauf nahmen, dann vertuschten, dann rechtfertigten, auch seit sie im Friendly Fire verbündete afghanische Soldaten irrtümlich töteten, organisiert sich der Widerstand auch gegen die Deutschen, und die Lage hat sich für zivile wie nicht zivile Staatsangehörige erheblich verschärft.

Jetzt sagen die Afghanen, mit denen ich spreche: Einen Unterschied zwischen der Besatzung durch die Russen oder durch die Nato können wir kaum mehr erkennen. Sie fabulieren von kälteren Zwecken hinter diesem Krieg, raunen von der Gaspipeline, die China oder die USA quer durch Afghanistan verlegen wollen, von der "geopolitischen Bedeutung" des Landes als mögliche Militärbasis und Drehscheibe zwischen Pakistan, China, Iran. "Aber dafür werdet ihr doch keine deutschen Soldaten opfern", so meinen sie zweifelnd – Horst Köhlers Aussage über die möglichen wirtschaftlichen Gründe eines Krieges sind auch in Afghanistan gehört worden –, und einer meint schlussfolgernd: "Welche auch immer eure Motive wirklich sind, eure Regierung muss aus dem Krieg etwas sittlich Überlegenes machen", und ich denke, gewiss, nie war Patriotismus nützlicher, als wo er Kriege begleitete. Jetzt also gegen die Gotteskämpfer.

Hierzulande kennt jeder blindlings die Taliban und die von ihnen ausgehende einschüchternde Gefahr. Manche verwenden "Taliban" noch synonym mit "al-Qaida", doch al-Qaida operiert nach Geheimdienst-Erkenntnissen seit 2002 nicht mehr von Afghanistan aus, und es wäre nicht leicht zu erklären, dass eine Terrororganisation das afghanische Bergland brauche, um Attentate vorzubereiten. Die vom 11. September 2001 wurden jedenfalls auch in Deutschland geplant, und auf den Fahndungslisten danach stand kein einziger Afghane. Effektvoller als solche Fakten wirkt doch ein Verteidigungsminister, der gefallene Soldaten durch Kindermund zu "Helden" verklären lässt. Das hat noch in jedem Krieg gewirkt.

Wie erfrischend dagegen der britische Amtskollege Liam Fox, der in einem Interview mit Daytime äußerte: "Wir sind nicht hier, um ein Land, das sich im 13. Jahrhundert befindet, politisch zu erziehen, sondern wir sind hier, weil wir die bedrohten Interessen der Briten und der Weltgemeinschaft schützen." Da klingt doch wenigstens die Kolonialherren-Mentalität durch, die Afghanistan nicht nur zum Schurken-, sondern gleich auch zum Barbarenstaat erklärt.

Wir sagen so etwas nicht oder nicht so, sondern beanspruchen lieber, wir brächten den Afghanen die Demokratie. Doch dieser Ausdruck, den schon die Russen im Munde führten, ist in der afghanischen Stammesgesellschaft diskreditiert. Schließlich gibt es Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzten für die erste freie Wahl, aber, als sie kam, nicht mehr zum Wählen gingen, waren doch alle Kräfte, unter denen das Land je litt, jetzt im Parlament vertreten: Drogenbarone, Söldnerführer, Strohmänner Pakistans.