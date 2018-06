Die meisten Leute in Deutschland haben Angst vor Aktien. Sie mögen sie nicht. Sie kaufen sich nie welche, und sie wissen auch gar nicht so genau, was Aktien eigentlich sind. Sie sagen sich: Warum soll ich mein schönes Geld gegen geheimnisvolle Papiere eintauschen? Eines vergessen die Leute dabei: Geld ist ja eigentlich auch nur Papier. Außer Kleingeld, das ist aus Metall. Geld hat nur einen Nutzen: Man kann sich dafür etwas kaufen. Oder es sparen – und dann später was Größeres kaufen.

Aktien sind so ähnlich wie Geld. Aus Aktien kann man leicht Geld machen. Man verkauft sie einfach und bekommt einen Haufen Geld dafür. Der Marktplatz, auf dem Aktien verkauft werden, heißt Börse. Er sieht natürlich nicht aus wie ein Wochenmarkt, sondern befindet sich in einem großen Saal. Seit einiger Zeit gibt es auch Börsen im Internet, sie funktionieren so ähnlich wie Computerspiele.

Wirtschaft für Kinder Serie: Wirtschaft für Kinder Warum gibt es Geld? Warum haben manche viel davon und manche wenig? Wie funktioniert eine Firma? Unsere Serie für Kinder beantwortet diese und viele weitere Fragen. Für alle, die ihren Eltern erklären wollen, worum es in der Wirtschaft wirklich geht.

Aktien sind Wertpapiere. Sie heißen so, weil sie meistens ziemlich wertvoll sind. Der Wert kommt daher, dass man als Aktienbesitzer (man sagt dazu auch: Aktionär) an einer großen Firma beteiligt ist. Zum Beispiel an BMW. Oder an Lufthansa. Oder an der Telekom. Oder an Nokia. Oder an Shell.

Wenn man eine Aktie hat, gehört einem ein Stück der Firma. Und man bekommt jedes Jahr einen Anteil von dem Gewinn, den das Unternehmen gemacht hat. Man nennt das Dividende.

Wenn das Unternehmen allerdings in einem Jahr Verluste macht, fällt die Dividende aus. Die Verluste kommen meistens daher, dass zu wenig Autos oder Handys oder Süßigkeiten verkauft wurden. Aber die Menschen, die in der Firma arbeiten, müssen trotzdem ihren Lohn bekommen. Deshalb muss der Chef manchmal mehr ausgeben, als er eingenommen hat. Das ärgert ihn natürlich, aber nur ein bisschen. Es ist nämlich nicht sein eigenes Geld, sondern das Geld der Aktionäre.

Die ersten Aktionäre waren Seefahrer. Sie legten ihr Geld zusammen und ließen sich ein großes Schiff bauen. Dann heuerten sie Matrosen an und einen Steuermann und einen Kapitän. Die Händler fuhren von Venedig in Italien in den Orient, um dort Sachen einzukaufen. Anschließend segelten sie zurück und verkauften die Sachen zu Hause zu einem höheren Preis.

Einige Leute gaben Geld für das Schiff, fuhren aber nicht selbst mit. Wenn das Schiff nach ein paar Monaten heil wieder zurückkam und die Waren unterwegs nicht kaputtgegangen waren, bekamen diese Leute ihr Geld wieder zurück und obendrauf einen Anteil am Gewinn. Aber manchmal ging die Sache schief. Manche Schiffe wurden von Piraten überfallen oder gingen im Sturm unter. Das passierte zum Glück nur selten.

Als einmal die Idee in der Welt war, große wirtschaftliche Abenteuer mit kleinen Geldsummen von vielen Menschen zu unternehmen, ging es ziemlich rund. Von nun an ließen sich die tollsten Sachen machen. Zum Beispiel Eisenbahnen. Kein König und kein Millionär hat so viel Geld, wie man braucht, um Schienen durch ein ganzes Land zu legen und Lokomotiven und Bahnhöfe zu bauen. Mit Aktien ging das. Erst in England, dann in Amerika und Deutschland. Auch der Panamakanal wurde von einer Aktiengesellschaft gebaut. Ohne Aktien gäbe es heute vermutlich keine Autos und keine Flugzeuge.

Kann man mit Aktien reich werden? Und wie! Wenn es eine gute Firma ist, dann werden die Aktien von Jahr zur Jahr wertvoller. Die ersten Google-Aktien haben 85 Dollar gekostet. Das war vor sechs Jahren. Heute kosten sie 440 Dollar. Leider sind nicht alle Aktien gleich gut. Manche sind schlecht. Die Telekom hat vor zehn Jahren Aktien zum Stückpreis von 66,50 Euro verkauft. Wenn man die Dinger heute verkaufen will, kriegt man keine zehn Euro dafür. Schöner Mist. Man muss also gut auswählen, wenn man Aktien kauft. Man darf auch nicht ängstlich sein. Aktien sind mal teuer und mal billig. Weil die Leute ständig kaufen und verkaufen, gibt es immer wieder neue Preise.

Manche Leute werden nervös. Andere sind mehr wie die Seefahrer – wagemutig.