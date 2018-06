Jesus war kein Autofahrer, aber wenn er ein Auto gehabt hätte, dann wäre es mit ein paar Überraschungseffekten ausgestattet gewesen. Im Fahrtenbuch des Christentums steht, dass Jesus übers Wasser ging, den toten Lazarus zum Leben erweckte und Wasser in Wein verwandelte. Er hielt sich nicht gern an geltende Gesetze. Wahrscheinlich hätte er es sehr sympathisch gefunden, dass Bischöfin Käßmann im nicht mehr ganz nüchternen Zustand eine rote Ampel überfuhr. Denn wir Menschen unterscheiden uns von Gott nun mal durch unsere Fehlbarkeit. Der menschliche Faktor ist ein Unsicherheitsfaktor, selbst in einem so sicheren Auto wie dem Volvo.

Damit nun der Volvo noch ein bisschen unfehlbarer wird, haben die schwedischen Protestanten im neuen C30 einen Alkoholtest eingebaut. Der Alcoguard sieht aus wie ein schnurloses Telefon und klemmt hinter der Mittelkonsole. Bevor man den Motor starten kann, muss man fünf Sekunden pusten. Dann meldet das Display "Test in Ordnung", und der Turbodiesel beschleunigt flott und geschmeidig wie immer, brummt schön aggressiv, liegt wie angeklebt auf dem Asphalt.

Das ist vielleicht das Beste an allen Modellen dieser Marke: dass sie auch über 180 km/h noch diese perfekte Straßenlage haben und elegant aussehen. Beim C30 machen das die flache Schnauze mit den weit auseinanderstehenden Katzenaugen, das schlanke Heck mit den wasserfallförmigen Rückleuchten und natürlich die berühmte gläserne Heckklappe, von der der Spitzname Schneewittchensarg herrührt. Nur dass hier kein Zwerg stolpert und der Sarg nicht zu Bruch geht. Das Einzige, was man gegen diesen märchenhaften Volvo einwenden könnte: Perfektion wirkt immer ein bisschen unmenschlich. Aber auch daran hat der Hersteller gedacht. Im Selbstversuch mit einem Glas Erdbeerbowle erweist sich nämlich, dass der Alcoguard uns trotzdem freie Fahrt gewährt. Der Gegencheck mit einem Glas Bier bestätigt das Ergebnis. Kleine Sünden werden vergeben.

Die protestantischen Autokonstrukteure, die offenbar keine Dogmatiker sind, kalkulieren zwar ein, dass der Mensch eine Gefahr für sich selbst ist, aber wollen uns nicht gewaltsam zur Abstinenz bekehren. Sie predigen Sicherheit, aber sie wissen, dass übermäßiges Sicherheitsdenken nichts als Schwäche ist, wie man in der Bibel, dieser verlässlichen Gebrauchsanweisung für Abendländer, nachlesen kann: "Ein Weiser gewinnet die Stadt der Starken und stürzet ihre Macht durch ihre Sicherheit."

Technische Daten:

Motorbauart: 5-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 110 kW (150 PS)

Beschleunigung (0-100 km/h): 9,4 s

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

CO2-Emission: 134 g/km

Durchschnittsverbrauch: 5,1 Liter

Basispreis: 24.950 Euro

Evelyn Finger ist Redakteurin im Feuilleton