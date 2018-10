Es ist 23 Uhr, als Marco* loszieht. Er tritt auf die Erich-Kurz-Straße in Berlin-Lichtenberg, steckt sich eine Marlboro an und läuft die wenigen Meter in Richtung U-Bahn-Station Tierpark. Es hat wieder einmal Streit mit Jessica gegeben, seiner Verlobten. Marco ist 20, die dunklen Haare sind kurz, die Fingernägel abgekaut, er ist 1,80 Meter groß, schlank und muskulös. Wie jeden Tag will er zu seinen Freunden am U-Bahnhof. Es ist eine laue Nacht im Juli 2009, wie bunte Legosteine ragen die renovierten Lichtenberger Plattenbauten in den Berliner Nachthimmel. Marco geht in den Kaiser’s, der bis Mitternacht geöffnet hat, kauft sich ein Sixpack Bier, setzt sich auf die Mauer neben der Treppe zur U-Bahn und wartet auf seine Freunde. Er macht die erste Flasche auf, trinkt sie, ohne abzusetzen, leer und schmeißt sie ins Gebüsch. Nach der sechsten geht er noch mal in den Supermarkt und kauft Wodka, zum Nachspülen.

Noch drei Stunden wird es dauern, und Marco wird zwei Menschen niedergeschlagen haben. Zwei Jahre Haftstrafe wird er dafür bekommen. Wieder einmal.

13-mal hatte er es bislang mit der Staatsanwaltschaft zu tun, sechsmal stand er vor Gericht. Unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und schwerer Körperverletzung. Mit 15 wurde er zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt, mit 16 zu zwei Jahren Gefängnis, nachdem er einen Kaufhausdetektiv arbeitsunfähig geschlagen hatte. Vor einem Jahr hat er einem 63-Jährigen an der U-Bahn-Station Tierpark die Zähne ausgeschlagen, seitdem ist er auf Bewährung draußen. Marco, 20, ein Großstadtkind aus einem Berliner Randbezirk, ist außer Kontrolle geraten, vor Jahren schon. Er ist einer jener Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht haben (siehe Kasten zum Fall Dominik Brunner), einer jener mehrfachen Gewalttäter, deren Zahl in den Polizeistatistiken immer größer, immer bedrohlicher wird.

Wie ist Marco der geworden, der er ist? Und warum bekommt der Staat diesen Jungen nicht in den Griff?

Im Amtsgericht Berlin-Moabit sitzt der Richter Björn Daniel in seinem Büro und gießt sich einen grünen Tee auf. Daniel ist seit 15 Jahren Jugendrichter, einer von 40 in Berlin. Und einer von dreien, die für Marcos Heimatbezirk Lichtenberg zuständig sind. Aus der Kriminalstatistik weiß er, dass Jugendstraftaten seit einigen Jahren zurückgehen. "Aber mit weniger Polizisten auf der Straße werden natürlich auch weniger Straftaten verfolgt", sagt Daniel. Was er als Richter jedoch beobachtet hat, ist: Die Gewalttäter gehen zunehmend brutal vor. Ohne ersichtlichen Grund schlagen sie zu. Und steigern sich oft in einen rasenden Hass, sodass sie auch von längst am Boden liegenden Opfern nicht ablassen.

Daniel war der letzte Vertreter des Staates, dem Marco bis zu diesem Abend im Juli 2009 begegnet war.

Ein Jahr zuvor hatte Marco einem älteren Herrn die Zähne ausgeschlagen. Zum Verhandlungstermin erscheint er nicht. Richter Daniel, der Pflichtverteidiger Benediktus Youn, die Bewährungshelferin Elke Brachaus, die Jugendgerichtshilfe, ein Polizist, Marcos gesamtes staatliches Betreuungspersonal – alle warten vergeblich auf ihn, den Täter, der sich im Bett noch einmal umdreht. Fast fünf Monate sind seit der Attacke auf Norbert Oswald vergangen, und Marco fühlt mehr, als dass er denkt: So schwerwiegend kann seine Tat nicht gewesen sein – wenn die sich so lange mit der Verhandlung Zeit lassen.

Zum zweiten Verhandlungstermin, im Januar 2009, wird Marco im schwarzen Gefängnisbus nach Moabit gebracht; er sitzt nun in Untersuchungshaft. Zur Verhandlung kommen neben dem Angriff auf Oswald auch alle anderen Straftaten, die Marco bis dahin begangen hat, die aber noch keine Verurteilung nach sich gezogen haben, eine beschmierte Tram zum Beispiel. Es ist eine Sammelverurteilung – wie schwer jede einzelne Tat wiegt, kann Marco da nicht mehr ermessen. Die Verhandlung dauert 90 Minuten, Richter Daniel verurteilt Marco zu einem Jahr auf Bewährung, zu einer Beschäftigungsmaßnahme und einem Schmerzensgeld von 180 Euro für das Opfer.

War das zu milde? Wenn man Marco fragt, was er in Deutschland ändern würde, dann sagt er, "ick würde härtere Strafen einführen". Drei Jahre für jemanden wie ihn, ohne Kontakt zu anderen Gefangenen. So als ob er jede Chance, die ihm einer wie Daniel gibt, als Schwäche auslegt. Und nicht versteht, warum man ihn anders behandelt als er seine Opfer.

Richter Daniel blättert in den Akten. An das Opfer, Norbert Oswald, kann er sich noch gut erinnern, an Marco kaum noch. An normalen Verhandlungstagen hat er zehn solcher Fälle, "da verschmilzt in der Erinnerung ein Täter mit dem anderen". Zumal er Marco vor der Verhandlung nur aus den Akten kannte. Das sei nicht ideal, sagt Daniel, früher sei das anders organisiert gewesen: Jedem Richter waren bestimmte Straßen zugeordnet. Die Richter kannten die Täter, und die Täter mussten jedes Mal wieder demselben Richter in die Augen schauen, dem sie bei der letzten Verhandlung geschworen hatten, sich zu bessern. "Dieses System hat aber dazu geführt, dass Richter mit Straßen in sozialen Brennpunkten völlig überlastet waren", sagt Daniel. Daher hat seine Behörde ein Rotationsprinzip eingeführt. Vor welchem Richter ein Junge wie Marco steht, ist seither Zufallssache.

Daniel erfuhr damals aus den Akten, dass Marco schon so gut wie jede Straftat begangen hatte. Fünf Jahre vor der Verhandlung war sein Stiefvater gestorben. Der Angeklagte wohnte noch zu Hause, mit seinem jüngeren Bruder und einer kleinen Schwester, die Mutter bezog Hartz IV. Weiter war vermerkt, dass Marco stottert, keinen Schulabschluss hat und schon als Zehnjähriger in einer Jugendpsychiatrie behandelt wurde. Wiederholt hatte Marco Anti-Aggressions-Kurse abgebrochen und Alkoholtherapien nicht besucht. "Weil einer der Leiter zwei Meter groß war und ich nicht gern zu jemandem hochgucke", sagt er, wenn man ihn heute fragt, warum.

Etwa 500 Urteile fällt Daniel pro Jahr. Er kann die Täter zum Laubkehren oder für mehrere Wochen in den Jugendarrest schicken sowie Haftstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren verhängen. 2008 wurden in Deutschland knapp 120.000 Jugendliche und Heranwachsende von 14 bis 21 Jahren nach Jugendstrafrecht verurteilt. Rund 19.000 von ihnen erhielten Haftstrafen, davon 12.000 mit Bewährung. Knapp 90.000-mal wurden Zuchtmittel wie Jugendarrest verhängt und gut 8000-mal Sozialstunden.

Daniel schlägt die Akte zu. "Marco kam damals gerade aus dem Gefängnis", sagt er. "Aber das hat ihn offensichtlich nicht so abgeschreckt, dass es ihn daran gehindert hätte, eine weitere Straftat zu begehen." Also dachte Daniel: Wenn eine abschreckende Erfahrung nicht geholfen hat, dann vielleicht eine, die ihm einen möglichen Weg aufzeigt? Marco kam ihm in der zweiten Verhandlung ruhig und einsichtig vor. So schnürte er für ihn ein enges Korsett aus Beschäftigungsmaßnahmen und Betreuung in seiner Bewährungsfreiheit – in der Hoffnung, dass Marco etwas finden würde, was ihn vom Prügeln abhält. "Gefühle spielen bei einer solchen Entscheidung eine große Rolle", sagt Daniel, "am Ende leitet mich in meinen Entscheidungen immer der Glaube an den Menschen." Der Richter hoffte damals, dass Marco sich ändern könnte. Er glaubt bis heute an das Gute im Menschen.

Es ist 23.30 Uhr in dieser Julinacht 2009, als Marco auch die kleine Wodkaflasche in die Büsche schmeißt und zu einem Hotel ganz in der Nähe läuft. Dort feiert sein Freund Nico mit Klassenkameraden seinen Hauptschulabschluss. Nico sitzt gemeinsam mit seinen Eltern an einem Tisch. Marco, mittlerweile schwer betrunken, muss sich zusammenreißen, dass er nichts umstößt. Er isst sich am Buffet satt, dann zieht er weiter, gemeinsam mit Nico, den er zum Mitkommen überredet hat. Vor dem Hotel lässt einer eine Flasche Sauren Apfel kreisen. Marco nimmt einen tiefen Schluck und grölt: "Wozu braucht man einen Scheißschulabschluss?"

Die kleine Gruppe wächst, laut macht sie sich auf zur SBahn-Station Karlshorst. Dort steht Marcos jüngerer Bruder mit weiteren Freunden. Marco beginnt, seine Truppen für den Abend zu sammeln.