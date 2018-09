Lässig war Clint Eastwood schon immer. Und lässig durchwandelt er selbst die Historie. Sein jüngster Film Invictus (Warner Brothers/Blue Ray) spielt 1995, im Vorfeld der Rugby-WM, als Nelson Mandela (Morgan Freeman) das mehrheitlich weiße südafrikanische Nationalteam zum Symbol eines vereinten Landes ausrief.

Bei Eastwood findet die Apartheidspolitik ihren Nachhall in den kleinen Verästelungen der großen Handlung. Wenn die Familie des weißen Teamführers (Matt Damon) im Fernsehen Rugby schaut und im Hintergrund die schwarze Hausangestellte bügelt. Wenn Mandelas schwarze Bodyguards empört erfahren, dass sie mit weißen Kollegen zusammenarbeiten sollen. Oder wenn die Rugby-Spieler Mandelas ehemalige Gefängniszelle auf Roben Island besuchen.

In Invictus wird das Sportereignis zum Wendepunkt der südafrikanischen Geschichte. Eastwood zeigt es in immer langsamer werdender Zeitlupe. Am Ende sind der Ball und die Geschichte eins.

"Invictus" von Clint Eastwood