An sich ist der Begriff des "ewigen Junggesellen" ziemlich verstaubt, entstammt er doch einer Zeit, die dem Sakrament der Ehe große Bedeutung zumaß. Wer mit jemandem ohne Heirat zusammen war, führte eine "wilde Ehe", wer in Wahrung der Etikette einer Frau nachstellte, war ein "Kavalier". Eine Frau, die ungebunden war, war eine "alte Jungfer". Die "alte Jungfer" hatte einen leicht negativen Beiklang, der dem "ewigen Junggesellen" völlig abging. Der ewige Junggeselle konnte, so sah man das mal, anders als die alte Jungfer sich jederzeit zur Ehe durchringen, nur wollte er eben nicht. Die alte Jungfer ist nicht genommen worden, der ewige Junggeselle wollte nicht recht zugreifen.

Der ewige Junggeselle ist ewig jung, ewig ehefähig, ewig begehrt. Hugh Grant bezeichnet man noch heute als ewigen Junggesellen und George Clooney. Und während die Jungfer glücklicherweise abgedankt hat (die reiferen Frauen gehören doch heute zu den anziehendsten überhaupt und haben, wie Madonna, vorzugsweise junge Liebhaber), hat der ewige Junggeselle sich als Begriff kurioserweise behauptet, was uns nicht stören soll.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Nicht dass der ewige Junggeselle gar keine Verbindungen eingehen würde. Aber eben nur flüchtige. Er wird auf einer Vernissage gesehen mit einer braunhaarigen, nervös an einer Zigarette spielenden Frau aus dem weiteren Bekanntenkreis, drei Tage später sieht man ihn beim Pferderennen mit ihrer besten Freundin. Der ewige Junggeselle kann in Gestalt des Don Juan auftreten, dann ist er ein Sadist der Frauenwelt, er verkehrt mit möglichst vielen und hinterlässt nur gebrochene Herzen. Sein Genuss speist sich aus der Demütigung. Tritt er als Casanova auf, möchte er Glück spenden. Sein Genuss speist sich aus dem Geschenk, das er macht. Sein Glück ist das Glück seiner Geliebten. Die Flüchtigkeit der Liebe wird mit gegenseitigem Einverständnis zelebriert, man steigt des Morgens aus den Federn und wirft sich eingedenk der Nacht noch letzte, glühende Blicke zu.

Ob der ewige Junggeselle geliebt oder gefürchtet wird – zur traurigen Figur wird er stets, wenn er, da er womöglich leise spürt, dass seine Reize nachlassen, sich zur Verlobung und Hochzeit entschließt. Fürst Albert von Monaco, stets bezeichnet als ewiger Junggeselle und gesegnet mit zwei unehelichen Kindern, hat sich mit der Südafrikanerin Charlene Wittstock, die einst als Schwimmerin reüssierte, verlobt. Und es schwingt ewige Trauer in diesem Entschluss mit.