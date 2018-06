Woran sollten die Bürger die Finanzpolitik dieser Regierung messen? Es gibt drei Kriterien: Erstens das Wünschenswerte (wobei sich jeder Bürger etwas anderes wünscht, aber alle gemeinsam wollen, dass der Laden läuft). Zweitens den schwarz-gelben Koalitionsvertrag. Drittens das in dieser Regierung überhaupt noch Mögliche. Der Bundeshaushalt, den das Kabinett am Mittwoch dieser Woche verabschiedet hat, erfüllt eines dieser Kriterien – die anderen beiden nicht.

Gemessen am derzeit Möglichen ist die schwarz-gelbe Finanzpolitik gut. Die Regierung spart, sie drückt die Ausgaben im kommenden Jahr um zwölf Milliarden Euro, auch die Nettokreditaufnahme sinkt. 2012 sollen die Staatsausgaben noch einmal sinken und dann auf diesem Niveau eingefroren werden. Damit würden die Staatsschulden bis zum Ende der Wahlperiode genau in jenem Umfang sinken, den die Schuldenbremse – die Verschuldungsregel des Grundgesetzes – vorsieht. Die Koalition mag streiten, aber sie hält die Verfassung ein. Und dass der Sparhaushalt einer schwarz-gelben Regierung vor allem die sozial Schwächeren trifft, taugt als Regierungskritik auch nur bedingt. Genau für diese Politik wurden Union und FDP ja gewählt.

Bloß reicht es eben nicht aus, wenn sich eine Regierung nur im Rahmen ihrer aktuell doch sehr bescheidenen Möglichkeiten bewegt. Nicht, wenn man sie daran misst, wofür eine bürgerliche Koalition eigentlich stehen sollte: für einen vernünftigen, vorsichtigen Umgang mit Geld. Für solide Finanzen. Für konservative Prognosen. " No nonsense", lautete der Tenor des schwarz-gelben Koalitionsvertrags, doch in der Realität besteht die Finanzplanung aus allerlei Hoffnungswerten.



Ganz gleich ob Brennelementesteuer, Finanztransaktionssteuer oder die Dividendenzahlungen der Deutschen Bahn – überall kalkuliert der Finanzminister mit Einnahmen, für die es noch keine Grundlage gibt. Man kann das so machen. Vernünftig und vorsichtig ist es nicht.

Womit wir beim Wünschenswerten wären, also bei der Frage, wozu die Finanzpolitik der Regierung eigentlich führen soll. "Zu Wachstum", heißt es im schwarz-gelben Lager, was insofern kein schlechtes Ziel ist, als Wirtschaftswachstum für höhere Einnahmen sorgt und damit für zusätzlichen finanziellen Spielraum. Zu Beginn der Regierungszeit propagierte die Koalition, Wachstum werde dank Steuersenkungen entstehen.



Doch Steuersenkungen gab es nicht. Nun heißt es, die Wirtschaft werde wachsen, weil der Staat kräftig spare. Die Finanzpolitik schaffe Vertrauen bei den Bürgern, die deswegen mehr konsumierten. Dieser bestechenden Logik widersprechen dummerweise Details des Bundeshaushalts: Eine Finanzplanung, die auf Schönrechnerei basiert, schafft kein Vertrauen – also auch kein Wachstum.

Und damit dürften die begrenzten Möglichkeiten dieser Regierung demnächst noch begrenzter sein.