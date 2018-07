Durch dumme Fehler und eine peinliche E-Mail-Affäre war der Weltklimarat IPCC unter Beschuss geraten . "Climategate" löste mehrere Untersuchungen aus, von denen einige noch laufen; manche Bilanz ist inzwischen gezogen. So veröffentlicht in dieser Woche die Independent Climate Change Email Review unter Leitung von Sir Muir Russell ihren Bericht. Bereits am Montag hat die niederländische Umweltbehörde PBL ihren Strich unter die Affäre gezogen.

Ein grober Schnitzer im IPCC-Bericht hatte die Niederländer aufgeschreckt, denn darin wurde behauptet, 55 Prozent des Landes lägen unter dem Meeresspiegel. Tatsächlich sind es nur 26 Prozent. Bei Flutrisiken sind Holländer hellwach – also beauftragte das Parlament die PBL mit einer Prüfung. Deren Ergebnis passt zu jenen anderer Untersuchungen: Die Grundaussagen des IPCC-Berichts würden sich durch die entdeckten Fehler nicht ändern – aber wie bisher dürfe es nicht weitergehen. In Zukunft müssten mehr Sorgfalt und Transparenz walten.

Die PBL bemängelt die teilweise undurchsichtigen Begründungen mancher Schlussfolgerungen und knöpft sich insbesondere die Zusammenfassung des IPCC-Berichts für Politiker vor. Denn vor allem diese nimmt die Öffentlichkeit wahr. "Ihr Schwerpunkt wurde auf die wichtigsten negativen Auswirkungen des Klimawandels gelegt", kritisiert die PBL den einseitigen Tenor. Künftige Zusammenfassungen müssten das ganze Spektrum der Klimafolgen umfassen, auch weniger gravierende und positive Folgen. Sie sollen ähnlich differenziert sein wie die zugrunde liegenden Kapitel.

Verstärkte Qualitätskontrolle und mehr Offenheit empfiehlt die Behörde – auch im Umgang mit Kritik. Wohl wahr. Nur so lässt sich mancher dumme Fehler frühzeitig vermeiden und die angekratzte Glaubwürdigkeit wiederherstellen.