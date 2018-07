Wer auf natürliche Weise kein Kind zeugen kann, sucht oft erst spät Hilfe beim Fertilitätsmediziner – und verschweigt dies. Denn künstliche Befruchtung ist mit Scham besetzt. Auch in der Politik gilt: Nur nicht an das heikle Thema rühren! Das deutsche Embryonenschutzgesetz , eines der strengsten der Welt, stammt von 1990, quasi aus dem Mittelalter der Reproduktionsmedizin . Schon damals blieb aus politischer Uneinigkeit Wichtiges ungeregelt. Seitdem hat sich die Medizin rasch entwickelt. Heute stehen neue Techniken bereit, um unfreiwillig Kinderlosen zu helfen oder um schwerwiegende Erbkrankheiten im Vorfeld festzustellen.

Zwar haben Betroffenenverbände und Ethiker, Juristen und Mediziner die alten Regelungen immer wieder als "widersprüchlich", "patientenfeindlich" und "völlig veraltet" kritisiert. Doch alle Versuche, ein Fortpflanzungsmedizingesetz auf Höhe der modernen Heilkunst zu erlassen, sind bislang im Sande verlaufen – letztlich aus politischer Scheu. Seit zwei Jahrzehnten.

BGH Urteil Ein Arzt bricht veraltetes Recht Vor fünf Jahren unternahm der Gynäkologe Matthias B. ein juristisches Experiment, das für ihn im Gefängnis hätte enden können. In den Jahren 2005 und 2006 hatten ihn drei Paare in seinem Berliner Kinderwunschzentrum besucht. Sie wussten aus leidiger Erfahrung, dass sie Erbkrankheiten trugen, die eine Schwangerschaft als riskant erscheinen ließen (ZEIT Nr. 30/09). Eigentlich hätte B. die Patienten abweisen müssen. Denn der einzige Weg für sie, sicher gesunden Nachwuchs zu bekommen, war die Auswahl der Embryonen nach einem genetischen Test. Doch diese Präimplantationsdiagnostik (PID) war nach damaliger Rechtsauffassung in Deutschland untersagt. Gemäß dem Embryonenschutzgesetz drohten bei Verstößen bis zu drei Jahre Haftstrafe. Befruchtung Deshalb weichen deutsche Patienten aus nach Belgien, Spanien oder in die Niederlande. Dort ist die PID erlaubt. Der Berliner Gynäkologe hingegen setzte sich über das zweifelhafte Verbot hinweg. Er befruchtete acht Eizellen, kontrollierte sie durch Genchecks und pflanzte nur die gesunden Embryonen in den Mutterleib ein. Jene mit Gendefekten ließ er sterben. Warum sollte er den Frauen einen kranken Embryo einpflanzen, den diese nach einigen Monaten wieder abgetrieben hätten? Sein Handeln sei rechtmäßig gewesen, führte er später aus. Erfolg Sich im Recht zu fühlen reichte dem Gynäkologen nicht. Er wollte Recht bekommen. Um einen Präzedenzfall zu schaffen, zeigte er sich – unterstützt von der liberalen Kieler Rechtsprofessorin Monika Frommel – wegen Verstoßes gegen das Embryonenschutzgesetz selbst an. Aufgrund der juristischen Brisanz dauerte das Verfahren fast viereinhalb Jahre. Der Bundesgerichtshof hat B. nun endgültig freigesprochen. Für eines der drei Paare hat sich die Grenzübertretung des Mediziners ausgezahlt: Neun Monate nach der Behandlung wurde ein gesundes Kind geboren. spi

Nun könnte ein Gerichtsurteil die Politik zwingen, sich der Thematik grundsätzlich zu widmen. Am Dienstag sprach der Bundesgerichtshof in Leipzig einen Arzt frei – und widersprach damit diametral der vorherrschenden Rechtsauslegung, wonach die Untersuchung auf Erbschäden bei künstlich befruchteten Keimlingen gegen das deutsche Embryonenschutzgesetz verstoße. Zwar liegt die ausführliche schriftliche Begründung des BGH noch nicht vor. Doch schon jetzt ist klar: Die Entscheidung ist ein Paukenschlag in einer der langwierigsten Ethikdebatten der Bundesrepublik.

Ein heute 47-jähriger Berliner Gynäkologe hatte Präzedenzfälle geschaffen und bei drei erblich vorbelasteten Paaren Gentests an Embryonen vorgenommen. Anschließend pflanzte er den Frauen nur jene Embryonen ein, die keinen Erbdefekt aufwiesen.

Ein solcher Gencheck (Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, Klicken Sie hier für eine Infografik ) war nach Auffassung der meisten Juristen und Ärzte in Deutschland verboten. Zwar wird die PID im Embryonenschutzgesetz gar nicht erwähnt, denn es datiert aus einer Zeit, als die Technik noch kaum bekannt war. Generell verbietet das Gesetz aber alles, was bei einem in vitro erzeugten Embryo auf einen "nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck" abzielt. Das ist ebenso abstrakt wie interpretationsbedürftig.

PID Präimplantationsdiagnostik Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) werden dem im Reagenzglas entstandenen Embryo einige wenige Zellen entnommen, um das Erbgut zu untersuchen. Es kann unter anderem auf das Down-Syndrom (Trisomie 21), Chorea Huntington, Cystische Fibrose (Mukoviszidose), die Bluterkrankheiten Hämophilie A und B sowie Sichelzellanämie überprüft werden. Im Falle des Berliner Arztes lag einmal beim Ehemann ein Gendefekt vor, der zur Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom führen könnte. Im zweiten Fall hatte die Mutter eine partielle Trisomie 22. Und das dritte Ehepaar hatte bereits eine schwerbehinderte Tochter. Die PID ermöglicht auch, einen Embryo mit dem Wunschgeschlecht herauszusuchen sowie unter mehreren Embryonen jenen auszuwählen, der für ein bereits lebendes, aber erkranktes Geschwisterkind am besten als Spender geeignet ist. (Quellen: dpa, Deutsches Ärzteblatt; Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften) Verfahren Meist werden dem Embryo am dritten Tag Zellen entnommen. Zu diesem Zeitpunkt gelten Zellen als "totipotent". Das bedeutet, dass sie sich noch zu einem vollständigen Organismus entwickeln können. Möglich ist auch die Entnahme von fünf Tage alten Zellen. Diese Zellen sind dann "pluripotent". Sie können sich noch in verschiedene Gewebe entwickeln, sind jedoch nicht mehr in der Lage einen gesamten Organismus zu bilden. So soll eine bessere Auswahl vitaler und einnistungsfähiger Embryonen erreicht werden. Der Berliner Arzt hat diese Methode angewendet. Finanzierung Den deutschen Krankenkassen ist eine Beteiligung an den PID einschließenden Kinderwunschbehandlungen gesetzlich untersagt. Normalerweise zahlen die Kassen 50 Prozent der Kosten einer Künstlichen Befruchtung, die um die 3.000 Euro kostet. Allerdings übernehmen die Kassen die Kosten nur bei verheirateten Paaren und bei maximal drei Versuchen. Begibt sich ein Paar ins Ausland, um sich einer PID-Behandlung zu unterziehen, dann muss dies nach einem Urteil des Sozialgerichts in Berlin von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt werden.

Die Richter im Fünften Senat des obersten deutschen Strafgerichts haben entschieden, dass die Embryonenauswahl durchaus erlaubt ist. Seit Jahren hatten liberale Experten dies propagiert, solange die Ärzte sich an gewisse Regeln halten. Die wichtigste Voraussetzung: Man darf für die Chromosomenanalyse keine "totipotenten Zellen" benutzen, die selbst noch die Fähigkeit haben, zu einem Menschen zu werden. Vielmehr gilt es – wie der beschuldigte Berliner Arzt es getan hatte –, einige Tage zu warten, bis der Embryo aus "pluripotenten Zellen" besteht. Aus einer von ihnen können sich zwar noch verschiedene Gewebe und Organe entwickeln, jedoch kann kein vollständiger Embryo mehr entstehen (siehe Grafik). Deshalb dürfe man hier straffrei eine Zelle abtrennen und auf Unregelmäßigkeiten untersuchen. Stelle sich dann heraus, dass der Embryo belastet ist, könne keine Frau gezwungen werden, ihn auszutragen.