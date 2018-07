Stefan Aust hat eine sehr lange journalistische Karriere hinter sich und eine sehr kurze akademische im Fach Betriebswirtschaftslehre. Vier Mal war er nach eigenem Bekunden in der Universität: zum Einschreiben, zum Belegen der Seminare, zum Sommerfest – und zu einer Vorlesung. Diese Lehrstunde hinterließ einen tiefen Eindruck. Aust begegnete dem Begriff der "Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals".

"Das hab ich mir gemerkt", sagt er. "Es geht um die Frage, ob ich das Geld in mein Unternehmen investieren soll oder es zur Bank bringe." Das Thema hat ihn so fasziniert, dass er bis zuletzt in Einstellungsgesprächen, die er als Spiegel- Chefredakteur führte, Wirtschaftsredakteure danach fragte.

Vor ein paar Tagen ist Aust 64 Jahre alt geworden, sein Geburtstagsgeschenk hat er sich selbst gemacht: die Teilhabe am Nachrichtensender N24 . Für Aust geht es im Rentenalter noch einmal richtig los mit einer neuen Karriere, die ihm vielleicht die wichtigste von allen ist.

Sein Hamburger Büro liegt direkt an der Elbe, in dem Haus, das früher einmal für den Sender Sat.1 gebaut wurde. In Austs Zimmer steht ein massiver Holztisch mit roter Maserung, der nach seinem Plan in einer Tischlerei aus einem einzigen Baum gefertigt wurde. Er hat Panoramablick auf den Hamburger Hafen, und auf dem Tisch liegt ein Fernglas, wohl um zu beobachten, was die Schiffe laden oder löschen.

Stefan Aust kommt zur Tür herein, beige Hose, beiges Basecap, weißes Polohemd. Er sieht aus wie einer dieser vitalen Florida-Rentner.

Seit ihn vor zweieinhalb Jahren die Eigentümer des Spiegels recht unschön während seines Bali-Urlaubs vom Chefposten kegelten , ging es umstandslos weiter. Aust war mit einer großzügigen Abfindung ein Jahr lang für die Konkurrenz gesperrt, er durfte also nicht etwa beim Focus anfangen. Einer wie er bleibt aber deswegen nicht zu Hause und kümmert sich um die halbwüchsigen Kinder. Sondern stellt sich kurz die Frage: "Was machste jetzt?" – und antwortet dann schnell.

Aust schrieb ein Buch, gefühlt sein dreißigstes. Er machte einen Film. Er gründete mit der NDR-Tochter Studio Hamburg und Thorsten Pollfuß die Produktionsfirma Agenda Media (die gerade eine große ARD-Dokumentation zum zehnten Jahrestag des 11. September vorbereitet). Er entwickelte das Magazin Woche für den WAZ-Verlag.

Und dann kauft er sich ein Viertel des Nachrichtensenders N24. Ein weiteres Viertel übernimmt N24-Geschäftsführer Torsten Rossmann, den Rest teilen sich Austs Geschäftspartner Thorsten Pollfuß und einige N24-Manager.