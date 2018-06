Sie hatte vom Tag der Geburt an das Zeug zu etwas Großem. Die "Kopfpauschale" hatte eine andere Aura als ihre älteren Brüder, die ungeliebten, durchnummerierten "Hartz-Reformen" oder die beliebtere, aber unscheinbare "Riester-Rente". Sie war ein Wunschkind, im Gegensatz zu anderen Reformprojekten mit Begeisterung statt mit schlechtem Gewissen gezeugt. Sie starb in dieser Woche in Berlin nach sieben Jahren. Todesursache: schlechtes Timing.

Der leibliche Vater der Kopfpauschale war der Darmstädter Ökonom Bert Rürup. Im Herbst 2003 kamen viele enthusiastische Adoptiveltern aus der CDU-Führung hinzu, an der Spitze die heutige Bundeskanzlerin. Ihnen allen ging es nicht um technische Sozialversicherungsklempnerei, sie sprachen damals oft von Freiheit und von der Haltung der Bürger zu ihrem Staat. Merkel kündigte eine "Jahrhundertreform" an, eine "Abkehr vom alten Bismarck-Modell". Der Finanzexperte Friedrich Merz jubelte über den "Anfang vom Ende der Sozialdemokratisierung der CDU".

Möglich war das Pathos nur, weil sich mit der Kopfpauschale, einer für alle Versicherten gleich hohen Abgabe, ein doppeltes Versprechen verband: Der Sozialstaat sollte wirtschaftsfreundlicher und gerechter werden. Einerseits wollten die Kopfpauschale-Eltern die Arbeitgeber entlasten und den Wettbewerb der Kassen stärken – das war das ökonomische Argument für die Pauschale. Andererseits sollte die Finanzierung der Krankenversicherung nicht mehr allein den Beitragszahlern zugemutet werden – und nicht mehr überproportional die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen treffen. Wer sich als Spitzenverdiener privat absichert oder wer von Kapitalerträgen statt Lohnarbeit lebt, entzieht sich komplett der Finanzierung des Solidarsystems. Der sozialversicherte Hausmeister zahlt mehr ein als der Hausbesitzer, der von Mieteinnahmen lebt – um solche Ungerechtigkeiten ging es, als Angela Merkel ausgerechnet das hoch komplizierte Feld der Krankenkassenfinanzierung als Modernisierungsprojekt entdeckte. Deshalb wollte die CDU-Chefin den Ausgleich zwischen Arm und Reich von den Kassen auf die Steuerpolitik verlagern.

Röslers Reform Krankenkassenbeiträge Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung steigt 2011 von 14,9 auf 15,5 Prozent. Davon entfallen 8,2 Prozent auf die Arbeitnehmer, 7,3 Prozent auf die Arbeitgeber. Künftige Beitragssteigerungen müssen allein die Arbeitnehmer tragen, der Beitragssatz der Arbeitgeber wird dagegen eingefroren. Die Erhöhung betrifft auch Millionen Senioren, die staatliche Rente und Betriebsrenten erhalten. Die Erhöhung der regulären Beitragssätze bringt sechs Milliarden Euro.

Zusatzbeiträge Die Krankenkassen können einen Zusatzbeitrag in unbegrenzter Höhe verlangen, den Versicherte alleine zahlen müssen. Bisher ist dieser Beitrag bei einem Prozent des beitragspflichtigen Einkommens gedeckelt. Übersteigt der Zusatzbeitrag zwei Prozent des Einkommens, gibt es einen Ausgleich aus Steuermitteln – allerdings nur auf Grundlage eines durchschnittlichen Zusatzbeitrages, nicht des tatsächlich gezahlten. Nach jetzigen Berechnungen des Gesundheitsministeriums wird bis 2014 der durchschnittliche Zusatzbeitrag 16 Euro nicht übersteigen. Einsparungen Krankenkassen Die Verwaltungskosten der Kassen dürfen in den kommenden beiden Jahren im Vergleich zu 2010 nicht steigen. Dadurch sollen rund 300 Millionen Euro gespart werden. Krankenhäuser Für Mehrleistungen über vertraglich vereinbarte Leistungen hinaus wird ein Abschlag von 30 Prozent eingeführt. Dadurch sollen bis zu 350 Millionen Euro gespart werden. Außerdem werden die Krankenhausausgaben an die Lohnentwicklung gekoppelt. Dadurch sollen 150 Millionen Euro weniger ausgegeben werden. Ärztehonorare Bei der ambulanten Versorgung sollen den Ärzten 350 Millionen Euro gekürzt werden. Bei Hausärzten soll es ebenfalls eine Deckelung der Honorare geben, die 500 Millionen Euro oder mehr ausmachen sollen. Pharmabranche Hier sollen zwei Milliarden Euro eingespart werden. So muss bei neuen innovativen Arzneien ein Zusatznutzen nachgewiesen werden. Die Preise müssen die Unternehmen mit den Krankenkassen aushandeln, sie können sie nicht wie bisher selbst festlegen. Zudem wird die Handelsspanne für den Pharma-Großhandel gekürzt. Zusätzlich hat der Bundestag unlängst eine Erhöhung des Zwangsrabatts auf verschreibungspflichtige Medikamente und ein Preismoratorium bis 2013 beschlossen.

Was bedeutet die Gesundheitsreform für mich? Geringverdiener Viele Geringverdiener werden in den kommenden Jahren – gemessen am Einkommen – stärker belastet als die Bezieher von mittleren und höheren Einkommen. Das liegt an der steigenden Bedeutung der Zusatzbeiträge. Die Krankenkassen dürfen diese künftig in jeder Höhe und als Pauschalbeitrag erheben. Alle Versicherten zahlen damit erstmal den gleichen Betrag – unabhängig davon, wie hoch ihr Einkommen ist. Die Regierung plant zwar einen Sozialausgleich über das Steuersystem. Dieser greift aber nur bei sehr geringen Einkommen. Ein Rechenbeispiel: Verdient jemand 1000 Euro im Monat, bekommt er erst dann Hilfe vom Staat, wenn der vom Bundesversicherungsamt errechnete durchschnittliche Zusatzbeitrag mehr als 20 Euro im Monat beträgt. Liegt der Zusatzbeitrag darunter – also etwa bei 10 Euro – muss den Zusatzbeitrag in voller Höhe selbst zahlen. Im Jahr macht das in diesem Fall 120 Euro. Rentner Auch Rentner werden im Prinzip härter getroffen als mancher Arbeitnehmer, weil ihre Bezüge in diesem und kommenden Jahr nicht steigen. Allerdings führt die Reform zu absurden Situationen: Der 800-Euro-Rentner zum Beispiel bekommt erst ab einer Zusatzprämie von 16 Euro Hilfe vom Staat. Davor muss er die Zusatzbeiträge selbst zahlen – insgesamt bis zu 220 Euro mehr im Jahr. Wer hingegen eine kleine Rente bezieht, dafür aber von hohen Kapitalerträgen im Alter lebt, bekommt Hilfe vom Staat. Familien Für Familien ändert sich erst mal nicht viel. Die Kinder und Ehegatten sind weiterhin mitversichert. Allerdings gilt auch hier: Familien mit geringem Einkommen zahlen genauso viel an Zusatzbeiträgen wie Familien mit hohem Einkommen – sofern der durchschnittliche Zusatzbeitrag zwei Prozent des Bruttoeinkommens nicht übersteigt. Hartz-IV-Empfänger Noch weiß die Regierung selbst nicht, was mit den Hartz-IV-Empfängern im neuen System geschieht. Bislang übernimmt die Bundesagentur für Arbeit die Versicherungsbeiträge der Empfänger von Arbeitslosengeld II. Die Zusatzbeiträge, die einige Kassen schon jetzt erheben, müssen die Arbeitslosen aber in der Regel selbst zahlen. Deshalb sind zuletzt viele Arbeitslose in solche Kassen gewechselt, die noch keine Zusatzbeiträge erheben. Steigen die Zusatzbeiträge aber künftig auf breiter Front, wird das nicht mehr möglich sein. Die Regierung müsste dann auch den Arbeitslosen mit Steuergeld helfen. Das aber wird schwer, weil der Sozialausgleich über den Arbeitgeber abgewickelt werden soll. Eine Antwort, wie das System auch für Hartz-IV-Empfänger funktionieren soll, ist die Regierung noch schuldig.

In den ersten vier Jahren von Merkels Kanzlerschaft kam statt eines Kopfpauschale-Gesetzes ein überflüssiger Gesundheitsfonds, der die Geldströme im Gesundheitswesen umlenkte. Der Fonds war gut für die Gesichtswahrung von Union und SPD, aber er brachte den Versicherten wenig. Danach war von der Kopfpauschale, die inzwischen "Gesundheitsprämie" hieß, weil das weniger bedrohlich klang, lange nichts mehr zu hören. Im CDU-Wahlprogramm kam sie nicht vor.

Erst nach der Wahl entdeckte die Kanzlerin ihr Adoptivkind wieder – hätten Union und FDP schnell gehandelt, wäre der Start in das Kopfpauschale-Zeitalter vermutlich geglückt. Bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hatte Merkel dafür die nötigen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.

Doch die Zeit verstrich, weil die Koalition sich nicht verständigen konnte. So wurde aus der "Gesundheitsprämie" die "Teilprämie".

In dieser Woche einigte sich die Koalition auf eine "Weiterentwicklung der bestehenden Zusatzbeiträge", weil das noch weniger nach Radikalumbau klingt. Die Kassen dürfen höhere Zusatzbeiträge erheben als bisher, die steigenden Gesundheitskosten werden in Zukunft allein von den Arbeitnehmern getragen. Für Geringverdiener ist ein Sozialausgleich geplant, durchgeboxt ausgerechnet vom FDP-Minister Philipp Rösler gegen den Widerstand der CSU. Sind die Zusatzbeiträge höher als zwei Prozent des Bruttoeinkommens, hilft der Staat mit Steuergeld.

Der zuständige Minister hat erreicht, was er sich vorgenommen hatte, aber die große Idee der gerechten Kopfpauschale ist trotzdem tot. Der kleine Sozialausgleich nützt nur bei sehr geringen Einkommen – der 1000-Euro-Rentner etwa bekommt erst ab einer Zusatzprämie von 20 Euro Hilfe vom Staat. Ein Rentner, der neben hohen Kapitalerträgen eine Minirente bezieht, kann hingegen den Ausgleich beantragen, egal wie reich er ist. Um mehr zu tun, braucht Merkel andere Steuergesetze. Die dafür nötigen Mehrheiten im Bundesrat sind nicht in Sicht. Deshalb ist in dieser Woche des Gesundheitskompromisses eine große Idee beerdigt worden.