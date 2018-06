DIE ZEIT: Frau Mditshwa, Sie bieten Ihre Souvenirs an einer der schönsten Küstenstraßen der Welt an, dem Chapman’s Peak Drive. Unten tost der Atlantik. Wie läuft das Geschäft?

Zodwa Mditshwa: Okay, aber ich hatte zur Fußball-WM mit mehr Touristen gerechnet. Manchmal stehe ich hier Stunden, und keiner hält. Leider nehmen die großen Reisebusse eine andere Route zum Kap der Guten Hoffnung, weil die Straße hier so schmal ist.

ZEIT: Warum haben Sie sich dann diesen Platz ausgesucht?

Mditshwa: An den Hauptrouten ist die Konkurrenz zu groß, und direkt an den Stadien dürfen wir nicht stehen.

ZEIT: Was verkauft sich am besten?

Mditshwa: Die Deutschen nehmen am liebsten meine Körbe aus geflochtenem Stroh. Danach kommen die Tischsets mit den Löwen, Giraffen und Zebras drauf. Die Schürzen und Kissenbezüge mit Leopardenmuster gehen auch nicht schlecht.

ZEIT: Unterscheiden sich Deutsche von Touristen aus anderen Ländern?

Mditshwa: Viele Deutsche wollen wissen, ob die Schlüsselanhänger aus echtem Springbockfell sind und woher die Sachen stammen, die ich verkaufe. Italiener und Holländer scheint das nicht zu kümmern.

ZEIT: Woher beziehen Sie denn Ihre Ware?

Mditshwa: Den Großteil habe ich selbst gemacht, während der Wintermonate. Meine ältere Schwester hat mir das beigebracht. Schauen Sie hier, diese kleinen Puppen bestehen aus bunten Perlen. Für so ein Püppchen brauche ich etwa zwei Stunden. Ich verkaufe es dann für 20 Rand.

ZEIT: Das sind gut zwei Euro. Können Sie von Ihrer Arbeit leben?

Mditshwa: Ja, das geht schon irgendwie. Ich habe sogar einen alten Ford Bakkie, mit dem ich meine Ware hierherbringe. Ich wohne in der Township Khayelitsha am Rand von Kapstadt in einer Hütte. Meine 16-jährige Tochter Anelisa lebt bei meiner Mutter. Die Regierung hat uns allen Häuser versprochen, aber ich stehe bereits seit zehn Jahren auf der Warteliste.

ZEIT: Vor Kurzem gab es in Ihrer Nachbarschaft Proteste, weil es dort zu wenige Toiletten gibt.

Mditshwa: Ich habe zum Glück eine, alles andere wäre entwürdigend.

ZEIT: Sie verkaufen auch Schleudern, Gummikatapulte von beeindruckenden Ausmaßen. Die sind ja gemeingefährlich!

Mditshwa: Da haben Sie recht. Mein kleiner Bruder stellt die her, und ich kann ihm doch nichts abschlagen. Also versuche ich eben, die Schleudern für ihn zu verkaufen. Mit geringem Erfolg.

ZEIT: Sehr gut gehen offenbar die zwei Meter großen Holzgiraffen, die es am Nachbarstand gibt.

Mditshwa: Ja, die Touristen lieben die. Mich hat das überrascht. Wie bringen sie diese riesigen Giraffen nach Hause? Sie sind doch mit dem Flugzeug da.

ZEIT: Welches Souvenir mögen Sie selbst am liebsten?

Mditshwa: Diese kleine Xhosa-Puppe hier mit dem traditionellen blau-weißen Gewand und dem Kopftuch, die ich anbiete. Sie erinnert mich an mich, ich bin ja auch eine Xhosa.

ZEIT: Verfolgen Sie eigentlich die WM?

Mditshwa: Natürlich. Unsere Nationalmannschaft Bafana Bafana hat mich wirklich enttäuscht. Ich hätte mir so gewünscht, dass sie es in die nächste Runde schafft.

Interview: Esther Kogelboom