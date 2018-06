Die Stockwerke des abgebildeten Hotels sollen in Zimmer unterteilt werden: fünf kleine und acht große Zimmer. Die kleinen Zimmer haben Grundriss (a), die großen (b) oder (c). (Die Grundrisse dürfen gedreht oder gespiegelt werden.) Kleine Zimmer sollen ein und große Zimmer zwei Fenster haben. Außerdem soll jedes kleine Zimmer mit einem 2x2-Meter Bad verbunden sein und jedes große mit einem 2x3-Meter Bad. Alle Zimmer sollen über einen Gang mit der Treppe verbunden sein, und es soll am Ende kein Platz ungenutzt bleiben.

Das Rätsel als PDF "

Lösung aus Nr. 27:

Yebur und Zabra sind die beiden Ansasen, Wolban und Xenol die beiden Bonesen. Zabra sagt immer die Wahrheit, und Xenol lügt immer, die anderen beiden sagen, was sie wollen.