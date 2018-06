Es ist nicht lange her, da signalisierte militärische Kleidung an Staatsmännern, dass ihre Träger sich als Teil der Streitkräfte sahen: Wenn George W. Bush in voller Top Gun- Montur vor die Kameras trat, wirkte er, als wolle er höchstpersönlich Raketen auf Bagdad lenken. Als sein Nachfolger Barack Obama bei einem Truppenbesuch im afghanischen Bagram eine Fliegerjacke der Air Force One trug, sah er darin kein bisschen nach Oberkommando aus, eher wie ein Dressman.



Uniform und Mode sind zurzeit eins. Für die Frau hat Balmain-Designer Christophe Decarnin Camouflage-Muster und Uniformjacken entdeckt und erklärt: "Mein Frauenbild ist das einer Kriegerin." Christopher Bailey scheint das ähnlich zu sehen und zieht den Damen bei Burberry Prorsum Military-Jacken an. Bei der jüngsten Männer-Show von Emporio Armani in Mailand ließ der Designer zum Finale ein Kommando von sechs in schwarze Lederuniformen geschlagenen Herren über den Laufsteg marschieren. Muss man sich Sorgen machen? Waren Tarnkleidung und Springerstiefel nicht immer die Erkennungszeichen Rechtsradikaler? Ruft die Mode nach Krieg?

Militärische Überzeugung und militärische Outfits haben nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Schon in den siebziger Jahren hatte der Military-Stil eine große Zeit. Und zwar als Merkmal der Antikriegsbewegung. Die Militärkleidung wurde gewissermaßen ihrer Herkunft beraubt und in neuen Zusammenhängen zivilisiert. So wurde der Bundeswehr-Parka, der normalerweise über der Uniform getragen wird, zum Look der Alternativen.

Und heute? Dass derzeit so häufig Camouflage zu sehen ist, sagt eher etwas aus über die Unbedarftheit ihrer Träger. Wer Tarnmuster sieht, denkt nicht mehr an Soldaten, die sich in Todesangst vor dem feindlichen Kugelhagel ins Feld ducken. Wo keine Assoziation ist, kann keine Aussage sein: nicht für Krieg, nicht gegen ihn gar nichts. So viel modische Unschuld in einer Zeit, in der sich einige westliche Nationen tatsächlich im Krieg befinden, ist allerdings auch bemerkenswert. Obschon sogar das Militär selbst den Military-Trend vermarktet: Obamas Air Force One- Jacke lässt sich im Internet bestellen. Wenn Laufstege wie Kriegsschauplätze aussehen, können auch Kriegsschauplätze zum Laufsteg werden.