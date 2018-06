Einige Schrecksekunden lang ist der kalte Hauch von exakt 20,1 Grad Celsius, der einem beim Betreten von Bergdorf Goodman entgegenschlägt, ein willkommener Kontrast zu den Julitemperaturen auf der Fifth Avenue. Doch bereits nach wenigen Minuten greift man sich leihweise ein Chaneljäckchen der Herbstsaison von der Stange, um dem Klima in New Yorks teuerstem Kaufhaus standzuhalten.

Im weniger noblen Bloomingdales ist es um ein ganzes Grad wärmer, und bei Levi Strauss herrschen ganz undisziplinierte 24 Grad – wahre Eleganz hat mit Komfort bekanntlich nicht viel zu tun. Die Antarktis Manhattans liegt jedoch nicht in Midtown, sondern an der Wall Street: Durch die Börse weht ein eisiger Wind, um den vom Auf und Ab der Aktienkurse verursachten emotionalen Turbulenzen entgegenzuwirken – gegen Flauten wappnen sich die Händler mit Wollpullovern, die auch jeden Kinobesuch im August erleichtern.

"Das ist die Macht der Tradition", sagt Stan Cox, dessen gerade erschienenes Buch Losing Our Cool die ökonomischen, ökologischen und sozialen Konsequenzen klimatisierter Luft untersucht. Zur quälenden Unterkühlung amerikanischer Filmtheater meint er: "Nach dem Zweiten Weltkrieg verhalfen Kinos der breiten Masse dazu, erstmals das Wunder des Airconditionings zu erleben. Es wurde als wichtiges Werbemittel eingesetzt."

Restaurants halten das Thermostat in der Kältezone, weil frierende Gäste mehr verzehren, und in einem typischen Büro der Vereinigten Staaten schweben die Temperaturen immer ein wenig unterhalb der Grenze für leibliches Wohlbefinden, weil Computerchips und angeblich auch Menschen dann effizienter arbeiten. Andererseits wird in der amerikanischen Berufswelt über nichts mehr geklagt als über das allzu kühle Büro – besonders Frauen leiden unter dem frostigen Klima und lassen unter dem Schreibtisch gern ein Elektroöfchen laufen; der CEO im Anzug mit Weste auf dem dick gepolsterten Chefsessel bekommt nicht so schnell eine Gänsehaut.

Der Aufstieg der Klimaanlage in den vierziger Jahren ermöglichte die Kolonisierung der Wüsten Kaliforniens und der Sümpfe Floridas und war für die Besiedlung Amerikas ebenso wichtig wie das Automobil. Gekühlte Luft hat die Architektur transformiert: weg von substanziellen Häusern mit dicken Mauern und hohen Decken, hin zu billigen, leichten Kästen mit nur noch dekorativen Giebeln. Und wer braucht da noch Bäume, die Schatten spenden?

Kühle Luft ist vom Luxusprodukt zum Bürgerrecht avanciert, das man zur Strafe allenfalls Gefängnisinsassen verweigert, wie im berüchtigten Maricopa County Jail in Phoenix, Arizona. Airconditioning hat zahllose Herzattacken verhindert, ist zugleich aber zu einer Sucht geworden, die sich ausbreitet wie die Fettleibigkeit: "In dem neutralen Temperaturintervall zwischen Frösteln und Schwitzen verbraucht man die wenigsten Kalorien", erklärt Cox. Den Schaden, den die klimatisierten Gebäude Amerikas der Umwelt zufügen, vergleicht er mit dem Kohlendioxidausstoß, den zehntausend zusätzlich gefahrene Autokilometer pro Haushalt bewirken würden.

Aber die Amerikaner, die ihre Möbel monatelang in leer stehenden Ferienhäusern und ihre Autos in "Car Condos" kühlen, sind noch nicht einmal die übelsten Cool-Junkies: Vor zwei Jahren brüstete sich das Palazzo Versace Hotel in Dubai mit dem ersten klimatisierten Strand der Welt, und in Singapur erlaubt die kalte Kunstluft das Tragen populärer westlicher Garderobe in Schwarz.