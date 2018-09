Inhalt Seite 1 — Eine Stadt sieht gelb Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Montag, 5. Juli

Die Woche der Rettung beginnt, wie die davor aufgehört hat: In Lübeck herrscht trotzige Hoffnungslosigkeit. Im Asta-Büro streifen sie ihre gelben Hemden über, auf denen "Lübeck kämpft" steht, die Farbe und der Slogan der 10.000 Demonstranten, die vor dem Wochenende durch die Innenstadt gezogen sind. Literaturnobelpreisträger Günter Grass schickt laut Lübecker Nachrichten einen Brief an den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen: Die Entscheidung der Landesregierung sei "barbarisch". Um 25 Millionen Euro im Jahr einzusparen, will Carstensens schwarz-gelbe Koalition den Lübecker Medizinstudiengang schließen – was das faktische Aus für die kleine, als exzellent geltende Uni bedeuten würde. Auch die Wirtschaft der strukturschwachen Stadt wäre schwer getroffen: 12.000 Arbeitsplätze hängen am Wissenschaftsbetrieb, eine Vielzahl von Medizintechnikfirmen hat sich angesiedelt. Doch die Lübecker geben sich nicht geschlagen. Seit die Regierung Ende Mai die Kürzungspläne veröffentlicht hat, haben sie einen Protestmarathon gestartet, dessen Intensität sie selbst überrascht – inklusive der größten Demo in der Geschichte des Bundeslandes.

Dienstag, 6. Juli

Die Gerüchteküche brodelt. Bundesbildungsministerin Annette Schavan wolle die Uni und damit die Medizin-Studienplätze retten, von denen es bundesweit zu wenige gibt. Doch wie soll das gehen? Der Bildungsföderalismus verbietet, dass der Bund Hochschulen finanziert. Dann der erste Paukenschlag: Lübecks Uni-Präsident Peter Dominiak präsentiert ein Alternativkonzept. Anstatt Lübeck zu schließen, könne Wissenschaftsminister Jost de Jager den Zuschuss ans privatisierte Uni-Klinikum kürzen. Außerdem soll auch die zweite medizinische Fakultät im Land Federn lassen – Kiel. Wenn beide Standorte ein Drittel ihrer Studienplätze abbauten, könnten beide erhalten bleiben, rechnen die Lübecker vor. Es sind bewusste Provokationen: Der im Bundesvergleich enorm hohe Zuschuss ans Klinikum ist seit mehr als 20 Jahren ein Politikum, an das sich kein Politiker herantraut, und natürlich warnt die Klinikleitung auch diesmal vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. Und was die Uni Kiel angeht: De Jager hat vor Wochen festgelegt, dass Kiel im Gegensatz zu Lübeck und Flensburg von allen Kürzungen ausgenommen werden soll, um in der Exzellenzinitiative punkten zu können. Sein Credo: "Wir halten es für besser, zwei Stücke aus der Torte zu nehmen und anderswo die Sahnehäubchen zu belassen." Entsprechend deutlich kanzelt er das Lübecker Konzept ab. Auch Dominiaks Kieler Kollege Gerhard Fouquet ist empört. Ohne Vorwarnung hätten die Lübecker ihren Plan ausgearbeitet, "Piraterie" sei das. "Dominiak teilt die Ohrfeigen aus, die er selbst empfangen hat." Der Lübecker Uni-Präsident kontert: Die Kürzungen entsprächen einer zwei Jahre alten Zielvereinbarung mit dem Land, die beide Unis längst unterschrieben hätten, die aber offenbar sowohl de Jager als auch Fouquet vergessen wollten. "Sechs Wochen lang haben wir von den Kielern kein Wort der Unterstützung gehört, doch kaum drohen ihnen selbst Kürzungen, beginnt das Heulen und Zähneklappern."

Mittwoch, 7. Juli

Aus der stillschweigenden Rivalität beider Universitäten ist ein offener Konflikt geworden. Und Dominiak legt nach. Die Idee, die Lübecker Medizin abzuwickeln, sei dem Wissenschaftsminister aus der Kieler Uni heraus souffliert worden. "Seit Jahren haben sie daran gearbeitet." Unsinn, sagt Fouquet, das sei nur der Beleg, dass die Lübecker an einem sachlichen Dialog noch nicht interessiert seien. Direkt miteinander reden tun die Präsidenten nicht – im Gegensatz zu den Studenten ihrer Hochschulen. "Wir machen nicht mit dabei, wenn jetzt unsere beiden Universitäten aufeinander losgehen", sagt die Lübecker Asta-Chefin Linda Krause.