Natürlich hat Jogi Löw tolle Haare. Für Löw, sagen die Löw-Verehrerinnen, sprechen außerdem: die klasse Figur, der mediterrane Einschlag, das ironische Blitzen in den Augen, die interessante Mischung aus Beherrschtheit und Gefühlsausbrüchen. Und diese Art zu verlieren. Guck doch mal, schreien die Löw-Verehrerinnen, wenn der Trainer bei einem Tor seiner Mannschaft die Arme hochreißt und zwischen Hosenbund und blauem Pullover Löws dunkle Bauchbehaarung sichtbar wird. Er hat nichts drunter!

Entschuldigung, meldet sich die Gegenpartei zu Wort, was soll denn daran sexy sein? Hansi Flick hat auch nichts drunter und zeigt nicht gleich der ganzen Welt seinen Bauchnabel. Hansi who?, die Löw-Verehrerinnen schütteln den Kopf, wie kann man diesen deutschen Durchschnittsmann, diesen Typ des ewigen Assistenten toll finden? Ihr habt keine Ahnung, sagen die Flick-Verehrerinnen, ihr lasst euch von der Löw-Masche blenden, der schreit doch nach Bewunderung, der ist nur intelligent genug, das zu kaschieren. Bei Hansi Flick weiß eine Frau, woran sie ist. Außerdem: Hansi Flick hat die schönsten blauen Augen der ganzen WM.

So ging es zu in den Halbzeitpausen. Man kann sagen, dass sich noch nie so viele Frauen so fanatisch mit der Beurteilung der erotischen Qualitäten von Männern befasst haben wie in den letzten Wochen. Schweinsteiger oder Özil. Müller oder Friedrich. Die Löw-Verehrerinnen tendierten übrigens auch zu Özil und Friedrich, die Flick-Verehrerinnen zu Schweinsteiger und Müller. Es gab natürlich Überschneidungen. Auf Lahm konnten sich alle Frauen einigen, wenn auch eher als Kumpel.

Ja, der ungenierte Männervergleich avancierte zur erstaunlichsten Nebendisziplin der WM. Erstaunlich vor allem für die vor dem Fernseher dabeisitzenden, stumm und stummer werdenden Männer. Ihnen kann man sagen: Der Männervergleich ist im Kern so grausam und anmaßend wie der Frauenvergleich, den geduldig zu ertragen Frauen ja nun wahrlich gewöhnt sind. Sophia Loren oder Grace Kelly. Claudia Schiffer oder Cindy Crawford. Sabine Christiansen oder Anne Will, blond oder brünett, schmal oder üppig. Witzig war das nie. Wir haben den Spaß daran aber immer verstanden, wir haben großzügig über die Beleidigung hinweggesehen, die das Verglichenwerden an sich hat. Und jetzt steht es 1:1.