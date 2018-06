Zu den Besonderheiten dieser Krise gehört, dass bislang auf der ganzen Welt noch kaum ein Gläubiger sein Geld verloren hat. Als die Banken in Zahlungsschwierigkeiten gerieten, sprangen die Staaten ein, und als einige Staaten in Schwierigkeit gerieten, sprangen andere Staaten ein.

Weil auf diese Weise fast immer alle Schulden bedient wurden, blieb die große Panik bisher aus. Einerseits. Andererseits aber läuft der Staat damit Gefahr, sich zum Büttel der Kapitaleigentümer zu machen, deren Zinszahlungen er garantiert.

Das macht den Berliner Vorschlag eines Insolvenzrechts für Staaten in Europa so interessant. Denn Insolvenz bedeutet: Auch die Gläubiger werden an den Kosten eines Zahlungsausfalls beteiligt – sie müssen auf Zinsen verzichten oder einen Wertverlust ihrer Anleihe akzeptieren. Was für Firmen selbstverständlich ist, galt für Staaten wegen der Panikgefahr bislang als nicht durchsetzbar.

Das hatte Folgen: Griechenland konnte sich nur mit billigem Geld vollsaugen, weil Investoren wussten, dass sie im Falle eines Scheiterns nichts zu befürchten haben. Die Beteiligung der Gläubiger, so argumentiert nun die Bundesregierung, soll die Märkte erziehen und zur Vorsicht zwingen. Das ist nicht ungefährlich. Auch wenn geordnete Umschuldungsverfahren existieren, ist eine Staatspleite – zumal in einer Krise – eine riskante Unternehmung mit unkalkulierbaren Folgen.

Klar ist auch, dass ein Insolvenzverfahren im Zweifel vor allem den Schuldennationen nützen wird. Zwar müssen die finanzstarken Länder derzeit im Krisenfall mittels des europäischen Rettungsfonds für den Süden Europas bürgen. Doch davon profitieren sie selbst. Wenn Griechenland, Spanien , Portugal & Co. unter strengen Auflagen ihre Haushalte sanieren, dann tun sie das auch, um ihre Schulden pünktlich bedienen zu können.

Ein großer Teil der Schuldpapiere liegt aber in den Depots deutscher und französischer Banken und Versicherungen. Die Griechen sparen also, damit die Allianz in Deutschland ihre Lebensversicherungen ausbezahlen kann.

Das Problem nun: Die Schuldner könnten auf die Idee kommen, die neue Regel zu nutzen, um sich für zahlungsunfähig zu erklären. Weil sie genau das befürchtete, hintertrieb die Wall Street einst die Bemühung des Internationalen Währungsfonds um die Einführung eines globalen Insolvenzverfahrens. Angela Merkel will einen Missbrauch durch eine Einschränkung der Souveränität der Pleitestaaten verhindern. Ob sie sich damit durchsetzt, ist aber fraglich.

Eine Insolvenz zieht die Gläubiger zur Verantwortung und kann deshalb in der Krise für eine gerechtere Lastenverteilung sorgen. Das sparfreudige Deutschland aber ist eine der größten Gläubigernationen der Welt – im Insolvenzfall wird es den Preis für diese vermeintliche Stärke bezahlen müssen.