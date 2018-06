Ich mache den Kühlschrank auf. Im Kühlschrank liegen Colaflaschen und Ginger-Ale-Flaschen, grüner Tee, Orangina, die meisten dieser Flaschen sind halb leer oder fast leer. Die liegen da schon seit Tagen! Zuerst ist eine halb leere oder angebrochene Colaflasche vorhanden. Ganz normal. Dann kommt jemand, öffnet eine neue Flasche, statt die alte leer zu trinken, legt die zweite halb leere Flasche neben die erste halb leere Flasche, dann aber, wieder ein oder zwei Tage später, kommt eine dritte halb leere Flasche dazu. Das stört mich. Nicht ich habe diese Flaschen halb leer getrunken und, offenbar zur ewigen Ruhe, in den Kühlschrank gelegt, nein, andere haben es getan.

Was mich betrifft, ich trinke meine Weinflaschen immer bis zum letzten Tropfen aus, auch Saft, auch Milch. Wenn in der Milchtüte ein einziger Hundertstelliter Flüssigkeit übrig ist, dann stelle ich diese Tüte wieder in den Kühlschrank, nur sie allein, hole beim nächsten Mal die Tüte wieder heraus und verwende den Hundertstelliter. Im Grunde brauchte ich dazu eine Pipette. Das ist wahrscheinlich auch krank, oder skurril, aber es ist eben meine eigene, ganz spezielle Form des Irrsinns. Den eigenen Irrsinn findet man halt einleuchtender als den Irrsinn von anderen.

Man müsste alle Flaschen dieser Erde innerhalb eines kurzen Zeitraumes restlos austrinken. Nehmen. Leer trinken. Neu kaufen. Einnahme, Ausgabe. Yin und Yang. Eine gesunde Balance. A perfect world, ohne Staatsverschuldung, ohne Bankenkrise. Wenn es schon im Kühlschrank nicht klappt, wo denn dann? Bei mir hängt es mit dem Krieg und der Nachkriegszeit zusammen.

Ich bin in einem Kriegsteilnehmerhaushalt aufgewachsen, kein Essen wegwerfen, immer schön aufessen. Das habe ich verinnerlicht. Ich bin ein Kriegsopfer, mit meiner Zwangsneurose. Noch 65 Jahre nach Kriegsende bin ich traumatisiert!

Mir ist klar, dass man halb leere, oder meinetwegen halb volle, Colaflaschen nicht in die Dritte Welt schicken kann, um den Welthunger oder in diesem Fall wohl eher den Weltdurst zu bekämpfen. Gewiss, in Bangladesch wären sie sicher oft froh, wenn sie eine halb volle Cola hätten, auch wenn sie dort natürlich zu warm ist. Aber die Dinge sind komplizierter. Indem der Colaverbrauch in diesem Haushalt hier künstlich in die Höhe getrieben wird, fördert man vielleicht die Konjunktur und sichert Arbeitsplätze.

Womöglich halten wir, nur wir, eine ganze Familie von bolivianischen Cocabauern am Leben, cocapadre, cocamadre y los cocahijos, nur durch das, nach ein oder zwei Wochen, Wegschütten von abgestandener Cola. Während ich durch das sorgfältige, zeitnahe Austrinken jeder einzelnen Weinflasche die deutsche Weinwirtschaft an den Rand des Ruins treibe. Andere Kolumnisten schütten immer die halbe Flasche weg. Seit Jahren predige ich doch: Moralisch richtiges und moralisch falsches Verhalten sind nicht so leicht auseinanderzuhalten, wie naive Geister es sich vorstellen. Oft ist das scheinbar Richtige genau das Falsche.

Dann widerspreche ich mir eben. Seit Jahren sitze ich regelmäßig in der Küche und trinke abgestandene Cola, in der kein einziges Bläschen Kohlensäure überlebt hat, esse trockene Brötchen, die mein Sohn beim Frühstück, als sie frisch waren, verschmäht hat, bestreiche sie mit Butter, deren Verfallsdatum weit überschritten ist, belege sie mit Wurst, deren braune Ränder sich bereits krümmen, schädige die Konjunktur, obwohl ich ansonsten nicht supergeizig bin, aber es geht nicht anders. Der Hunger. Der Krieg. Winter 1946/47! Adolf Hitler ist es gewesen.



