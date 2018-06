Der Abschied steht Ole von Beust deutlich vor Augen. Am Ende eines langen Gesprächs, das von den vergangenen neun Jahren handelte, davon, wie er sich verändert hat, was er von den Eliten seiner Stadt hält, warum er linker und grüner geworden ist und vor allem, warum er sich für eine Schulreform schlägt, die viele seiner Wähler in Hamburg als einen persönlichen Affront empfinden, am Ende also erzählt Ole von Beust von seinem Vater.

Mehr als 20 Jahre lang war Achim-Helge Freiherr von Beust Bezirksbürgermeister im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Ein leidenschaftlicher Kommunalpolitiker, der sich auch nach vielen Jahren noch für jeden Bebauungsplan begeistern konnte. Aber als er pensioniert wurde, war es von einem auf den anderen Tag vorbei. Er kaufte sich ein Wohnmobil, reiste durch Europa, lehnte jedes Ehrenamt ab und hat das Bezirksamt, dem er 20 Jahre lang vorstand, fortan nicht mehr betreten. Alles hat seine Zeit.

Das war das Vorbild, das sein Vater ihm gab. Der Vater, der vor ein paar Jahren starb, fast 90 Jahre alt, und an den Ole von Beust nun denken muss, als man ihn fragt, wie er sich seinen Abschied aus der Politik vorstelle. Das Gespräch liegt ein paar Wochen zurück. Aber warum lässt sich Ole von Beust überhaupt ein auf solche Gedankenspiele? Verliert da gerade nach Koch und Köhler der nächste CDU-Mann die Lust – oder die Nerven?

"Der Reichtum wird heute erbarmungslos gezeigt", sagt von Beust

In Hamburg ist in den vergangenen Monaten eine kuriose Situation entstanden. Die Stadt diskutiert offen über den angeblich bevorstehenden Rücktritt des Bürgermeisters, immer neue Termine werden erwogen und wieder verworfen, die Nachfolger stehen bereit, und der Betroffene selbst gibt sich wenig Mühe, den Spekulationen ein Ende zu setzen. Stattdessen erzählt er vom Wohnmobil seines Vaters und erklärt lässig, er wolle sich "jetzt nicht festlegen, wann ich über meine Zukunft entscheide". Dabei ficht derselbe Ole von Beust gerade einen großen politischen Kampf: Am kommenden Sonntag stimmen die Hamburger in einem Volksentscheid über die Schulreform des schwarz-grünen Senats ab. Sechs Jahre sollen die Schüler gemeinsam lernen – für kein anderes Projekt hat von Beust in seiner fast neunjährigen Amtszeit so sehr gestritten wie für dieses.

Und so kann man in der Hansestadt derzeit zwei Dinge beobachten: die erstaunlichen Wandlungen des populären Christdemokraten Ole von Beust – und die offene Suche eines Spitzenpolitikers nach dem richtigen Abgang.

Hamburg-Altona, an einem heißen Nachmittag im Juni. Die türkische Tageszeitung Zaman , die auch in Deutschland erscheint, hat zu einer Diskussion über die Schulreform eingeladen. Die türkischen Gastgeber begrüßen von Beust wie einen alten Bekannten. "Unser Bürgermeister" sagen sie. Von Beust revanchiert sich mit dem Hinweis, er sei zwar nur von Deutschen gewählt worden, "aber ich bin nicht der Bürgermeister aller Deutschen. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass alle eine Chance haben."

Er erzählt von seiner eigenen Schulzeit, die 1960 begann. 35 Kinder waren in der Klasse, kein Migrant, die Eltern haben sich um ihre Kinder gekümmert. "Und wie sieht es heute aus?" Die Familienstrukturen hätten sich verändert, die Zahl der Alleinerziehenden sei gewachsen, viele Kinder sprächen zu Hause kaum Deutsch. Hinzu kämen Arbeitslosigkeit, Billigjobs, Hartz IV: "Ich beobachte, dass die Zentrifugalkräfte dieser Gesellschaft immer stärker werden", sagt von Beust. Integration sei daher eine Aufgabe, die längst nicht nur Migranten betreffe.