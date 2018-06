Im Augustiner Braugasthof Krimpelstätter an der Söllner Hauptstraße in Salzburg war’s dann zu Wochenbeginn wieder einmal wie immer. Künstlerfest vor der Festspieleröffnung, die Diven des Breitwandfestivals friedlich im schattigen Biergarten vereint. Beschwingte Gesichter. Launige Bonmots. Und Intendant Jürgen Flimm, der jetzt nur noch ein paar Wochen durchhalten muss, bevor er endgültig nach Berlin entfliehen kann, beging als Draufgabe an seiner alten Wirkungsstätte noch rasch seinen 69. Geburtstag.

Die Salzburger Festspiele (Eröffnung: 26. Juli) haben in diesem Jahr eine ganze Reihe von Jubiläen im Programm: 90 Jahre sind seit der Gründung vergangen, 50 Jahre seit das Festspielhaus seine Pforten öffnete. "Welche Hochschaubahn der Gefühle", jubelte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler in ihrer hymnischen Eröffnungsrede zu der Großausstellung über die Festivalgeschichte, in der sie abermals dem Gründungsgedanken ("Großes Welttheater") des zu Tode zitierten Hugo von Hofmannsthal huldigte. Natürlich vergaß sie auch bei dieser Gelegenheit nicht, die Generalrechtfertigung für den eitlen Zirkus, ein Totschlagargument wider alle Lästermäuler, in ihre lobenden Worte einzuflechten: "Gesamtwirtschaftliche Produktions- beziehungsweise Umsatzeffekte von rund 227 Millionen Euro". Das Resümee der Sommerregentin an der Salzach: "Der Star ist Salzburg!"

Noch Fragen? Erstaunlich, wie rasch und vor allem wie nachhaltig die große Aufregung, die zu Jahresbeginn die Festspielstadt in Atem gehalten hatte, wieder verflogen ist. Von den beiden großen Abzockern im Musenbezirk der Stadt ist nirgendwo die Rede. Michael Dewitte, der nach zwölf für ihn höchst einträglichen Jahren der Leitung des Privatfestivals Osterfestspiele fristlos entlassen worden war, wird in Belgien vermutet. Zumindest 700.000 Euro an unrechtmäßigen Provisionen, Spesen und Sonderhonoraren soll er zu seinen Gunsten veruntreut haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Sein Komplize Klaus Kretschmer, früher technischer Leiter der Sommerfestspiele, sei, nachdem er in selbstmörderischer Verzweiflung von einer Autobahnbrücke gesprungen war, dem Vernehmen nach wieder einigermaßen hergestellt. Der einstige Porschefahrer soll sich über fingierte Rechnungen und ein Firmengeflecht Honorare in Millionenhöhe ergaunert haben. Auch in diesem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Insgesamt stehen mittlerweile zwölf Verdächtige aus dem Festspielrevier im Visier der Ermittler. Es ist gute Tradition, dass bei der gemächlichen Wahrheitssuche Resultate jahrelang auf sich warten lassen. Resigniert kapitulierten die Kontrolleure von Audit Services Austria im Mai in ihrem abschließenden Prüfbericht der Festspielgebarung: Eine Gesamtschadenssumme lasse sich nicht ermitteln, da zu viele Belege, Lieferscheine und Rechnungen vernichtet worden seien. Mit anderen Worten: In den Geschäftsbüchern des Millionen-Unternehmens klafft ein tiefes Loch, das viele Jahre zurückreicht.

Dennoch beharren alle Verantwortlichen, die Kulturministerin, die Landeshauptfrau, die Präsidentin, unverzagt darauf, weder hätten Kontrollmechanismen versagt (die tatsächlich, wie die Prüfer bemängelten, kaum vorhanden gewesen seien) noch hätte man die schmutzigen Geschäfte erahnen können, selbst wenn ein oberflächlicher Blick in die Bücher die Umtriebe längst hätte offenbaren können. Nicht mangelnde Sorgfalt, hieß es hingegen, sondern die "kriminelle Energie eines Einzelnen" sei für das Schlamassel verantwortlich.