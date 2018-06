Drei Phasen hat Angela Merkel erlebt, seit sie vor gut zehn Jahren zur Vorsitzenden der CDU gewählt wurde. In der ersten war sie umlagert von einer Schar Gleichaltriger, von denen jeder dachte, er selbst, zumindest aber einer aus seiner Boygroup, habe Anspruch auf die Führungsrolle. Der jungen Vorsitzenden wurde jede Schwäche nachgetragen, jeder Fehler diente dazu, ihre prekäre Position weiter zu untergraben. Eingekeilt zwischen Gerhard Schröder und Joschka Fischer auf der einen, Roland Koch, Friedrich Merz und Christian Wulff auf der andern Seite, erlebte Merkel damals, zwischen 2000 und 2005, ihre politischen Horrorjahre.

Danach wurde alles anders. Angela Merkel hatte die Union 2005 an die Macht zurückgeführt. Sie war Kanzlerin geworden, wenn auch mit einem denkbar knappen Sieg. Doch gerade der Umstand, dass die Union nun mit den Sozialdemokraten regieren musste, erzwang innerparteiliche Loyalität. Die Chefin vor den Angriffen der Sozis zu schützen gehörte plötzlich zur Parteiräson.

Nun ist Angela Merkel in der dritten Phase angekommen. Fast wirkt sie wieder so gefährdet wie einst. Nicht, weil ihre alten Widersacher erneut aktiv sind, sondern im Gegenteil, weil sie sich nun reihenweise aus der Politik verabschieden. Es erscheint wie der letzte Angriff einer geschlagenen Generation. Merkel steht unter Druck, weil ihre einstigen Gegner verschwinden.

Am vergangenen Sonntag hat der Horror Vacui in der Führungsetage der CDU einen neuen Höhepunkt erreicht. Ole von Beust kündigt seinen Rückzug an. Er war lange genug dabei, erklärt Hamburgs Noch-Bürgermeister in leicht genervtem Tonfall. "Wir bleiben in Kontakt", verspricht die Kanzlerin.

"Erosion" lautet nun der Begriff, der innerhalb und außerhalb der CDU die Runde macht. Wie soll man es auch anders nennen, wenn innerhalb eines Jahres sechs führende Köpfe der Partei die Bühne verlassen. Althaus und Rüttgers abgewählt, Koch und von Beust amtsmüde, Oettinger nach Brüssel entsorgt, Wulff ins Bellevue entschwunden. Es ist die Generation, die in der späten Ära Kohl in den Startlöchern saß und die Zukunft der CDU repräsentierte. Es sind diejenigen, die nach dem Machtverlust 1998 den Generationswechsel vollzogen. Seither standen sie im Zentrum der Partei.

Nun sind sie plötzlich Vergangenheit, von einem Tag auf den anderen. Und es würde schon nicht mehr überraschen, wenn als letzter der einstigen Hoffnungsträger bald auch der Saarländer Peter Müller sein Ausscheiden ankündigen würde.

In Fahrt kommt das Krisenkarussell nicht allein wegen der personellen Verluste der CDU. Aber sie wirken besonders verheerend, weil sich die schwarz-gelbe Koalition seit Monaten als streitlustiges, überfordertes und unambitioniertes Gebilde erweist, dem auch die Kanzlerin keine Richtung geben kann. Auch wenn die Rücktrittswelle nichts mit dem Zustand der Koalition zu tun hat, wirkt sie doch wie eine Reaktion auf die desperaten Monate: Bloß weg hier! Dass erstmals in der Geschichte der Republik auch noch ein Bundespräsident vorzeitig zurücktrat, passt ins Bild.