Es geht eine Seuche um. Sie ist von wuchtiger, meist rechteckiger Gestalt, sie nistet sich in den besseren Gegenden ein und bleibt dann einfach dort. Und macht die Schweiz langweiliger.

Das meiste, was heute neu gebaut wird – und es wird viel neu gebaut –, sieht gleich aus. Es sind großflächige Überbauungen mit großen Fenstern, großen Zimmern, eingelassenen Balkonen und der unvermeidlichen Wohnküche. In Städten wie Dörfern schießen diese Neubauten aus dem Boden. Fällt einem Bauherrn nichts ein, hat er in dieser Art von Flachdach-Architektur offenbar das goldene Mittelmaß gefunden.

Man schaue sich einmal Neu-Oerlikon im Norden Zürichs an. Endlose, immergleiche Betonkuben mit den immergleichen Wohnungen. Christian Schmid, Soziologe am Departement Architektur der ETH Zürich, sagt: "Anfangs hat man diese Gebäude vor allem in die brachliegenden Industriezonen hineingestellt. Jetzt aber findet man sie übers ganze Land verteilt."

Die Frau, die diesen Boom unverhofft begründet hat, sitzt in einem unklimatisierten Raum an der Carmenstraße 28 in Zürich. Man trifft Annette Gigon zu einem Zeitpunkt, zu dem sie, zusammen mit ihrem Büropartner Mike Guyer, auf einem Zenit ihres Schaffens angekommen ist. Das Richtfest für den "Prime Tower" in Zürich-West, ein 126 Meter hohes neues Wahrzeichen der Stadt, ist gerade ein paar Tage alt. Und jetzt kommt einer in ihr Büro und sagt, es fände "eine Gigon-Guyerisierung" des Landes statt. "Stilbildend sollen wir sein, wir, die wir nie einen persönlichen Stil entwickeln wollten und sehr verschiedene Architekturen entwickelt haben?", fragt Annette Gigon. "Das ist ein Paradox und gerade darum eine interessante Sichtweise."

Ja. Denn die Ersten, die in der Schweiz großflächige Siedlungen erstellt haben, die sich mit riesigen, bodenebenen Fensterfronten die Natur geradezu einverleibten, waren Annette Gigon und Mike Guyer. Mit ihrer ersten Wohnsiedlung Broelberg in Kilchberg 1994 schuf das Züricher Architektenduo etwas, was seither viele Immobilienentwickler bestellen.

Sie sind zum Modellfall geworden. Sie haben den Zeitgeist getroffen. Ohne es zu wollen.

Annette Gigon selbst ist ob des durchschlagenden Erfolgs einiger ihrer Elemente gespalten: "Es ist für uns zuerst einmal ein Kompliment, wenn wir einen Beitrag leisten können zur Architekturkultur. Manche Anwendungen und Weiterentwicklungen finden wir sehr spannend. Doch einige davon sind zwar ähnlich wie unsere, aber sie wurden weniger glücklich weiterverwendet."

Wie aber konnte so ein Konzept so erfolgreich werden? Das hat viele Gründe. Der wichtigste ist wohl der: Die Schweiz ist erfolgreich. Neun Millionen Menschen werden laut Schätzungen des Bundesamtes für Statistik in fünfzig Jahren in der Schweiz leben. Das sind 1,2 Millionen mehr als heute. Und es ist jetzt schon eng. Diese Leute, die meist nicht zu den sozial Randständigen gehören, müssen irgendwo wohnen. Also wird gebaut, dass einem die Tränen kommen. Das Zauberwort heißt: verdichtetes Bauen. Und so verschwindet in der Schweiz jede Sekunde ein Quadratmeter Kulturland unter wütenden Baggerzähnen.

Christian Schmid sagt: "Verdichtetes Bauen ist wichtig, wenn es dazu beiträgt, die weitere Zersiedlung zu bremsen. Doch oft dient es nur als Vorwand, um eine höhere Ausnützung zu erreichen – und damit einen höheren Profit. Und wir merken nicht, wie wir so letztlich gerade das zerstören, was uns wichtig ist: die eigene Landschaft und die lebendigen Stadtquartiere."