"Wegen der vielen Deutschen in der Schweiz fühlt sich Deutschland an wie ein Nachbarland von Italien", witzelt ein Schweizer Finanzspezialist. Gelächter in der Runde. Der Spruch würde übel aufgenommen, wären nicht zwei der Anwesenden deutscher Herkunft. Und die zwei anderen sind zwar Schweizer, aber haben eine deutsche Freundin.

Hauptsitz der SBB Cargo in Basel, ein Meeting mit Projektleiterin Annette Jordan. Die Arbeitssprache ist Hochdeutsch, "ganz automatisch", wie einer der Schweizer vermerkt. Basler Ironie oder Galgenhumor – das Projektteam arbeitet an der Verbesserung des alpenüberquerenden Transitverkehrs der defizitären SBB Cargo, was engere Kooperationen mit der deutschen und italienischen Schiene bedeutet. Um rentabler zu werden, trennt SBB Cargo in diesen Monaten das Inlandgeschäft vom alpenüberquerenden Transitgüterverkehr. Annette Jordan stieg im April 2009 für den Geschäftsbereich International ein, sie ist hauptverantwortlich für dieses Fokussierungsprojekt, um dann, in den nächsten Monaten, eine neue Kaderstelle bei der SBB zu übernehmen.

Sie stammt aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Beim Treffen schaut Annette Jordan immer wieder auf die Mondaine-Wanduhr mit SBB-Logo, die über ihr hängt. Zeitmanagement ist ihr wichtig. So führt sie die Gruppe am Glastisch in einem von ihr bestimmten, hohen Tempo. Regelmäßig hakt sie nach. Dabei wird nicht klar, ob sie den Teufels-Advokaten spielt, um in der Zielsetzung sicherzugehen, oder ob sie Fragen zum eigenen Verständnis stellt: "Ich verstehe den Hintergrund noch nicht ganz." Das Team diskutiert offene Punkte aus, man erhöht auch mal die Stimme, löst Differenzen mit Humor, gleicht abweichende Definitionen sachlich ab.

Annette Jordan, geboren 1968, ausgebildete Maschinenbauingenieurin, ist eine Pragmatikerin. Mit gestraffter Sachlichkeit arbeitet sie auf eine demokratische Konsensfindung hin. Man könnte fast meinen, Jordan sei bereits mit dem Schweizer Demokratieverständnis zur Welt gekommen. Doch deutlich wird auch, wer hier entscheidet: Annette Jordan hat das letzte Wort.

Ob ihr Führungsstil in Deutschland ebenso kooperativ war? Für die Deutsche Bahn leitete sie beispielsweise zwischen 2001 und 2004 den Cargo-Bahnhof Wanne-Eickel. Ihr 250-Mann-Team kam mit ihrem Führungsstil zunächst nicht klar, erinnert sie sich. Sie war erst 33 Jahre alt, und doch habe man mehrfach versucht, sie in die Rolle ihres damals 65-jährigen Vorgängers zu pressen, was sie dann irgendwann mit der Frage abwinkte: "Sehe ich etwa aus wie er?" Aber sie wisse auch nicht so viel wie der Vorgänger.

"Ich dachte, die Männer in meinem Team halten mich für blöd, wenn ich so viel frage und mir alles mehrmals erklären lasse", erzählt sie lachend. Selbstbestimmtes Handeln einzelner Teammitglieder – das war unterentwickelt in den neunziger Jahren, in Deutschland, in ihrer Branche. "Bei der DB Cargo herrschten in diesem Bereich – wenn nicht sogar heute noch – militärische Strukturen, sodass die Truppe erst lernen musste, eigenverantwortlich zu agieren", erinnert sie sich. "Langsam gaben sie eigene Ideen ein, und wenn ich einer Sache zustimmte, hörte ich sie am Telefon die Information weitergeben: ›Frau Jordan hat gesagt…‹, statt die Fakten einfach durchzugeben oder in der Ichform zu sprechen."