Stefan Mappus, Schuhmachersohn aus Pforzheim und neuerdings Ministerpräsident Baden-Württembergs, gilt vielen als neuer Hoffnungsträger der CDU. Was man darunter verstehen soll? Das hängt naturgemäß von den Hoffnungen ab, die man sich so macht. Wir zum Beispiel hoffen nicht, dass ihn seine Verehrung für Franz Josef Strauß und der Umstand, dass er wie dieser einen Pilotenschein besitzt, schon für die Zukunft qualifizieren. Man könnte zwar der Meinung sein, dass Angela Merkel in ihrer moderaten und moderierenden Politik nur die eine, die pragmatische Seite des Konservatismus repräsentiert und dass man deshalb noch einen für die mehr prinzipielle Seite braucht. Es wäre aber ein grobes Missverständnis dieser Prinzipien, wenn man meinte, dass Mappus ihnen schon durch seine Schimpfereien auf den Christopher Street Day ("abstoßend") Geltung verschafft hätte, oder dass es zum Wesen des Konservatismus gehöre, eine Ausstellung über Neofaschismus in Pforzheim verhindern zu wollen.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Zum Konservatismus gehört notwendig ein gewisses Maß an Gesittung und Bürgerlichkeit. Nun wollen wir keineswegs bestreiten, dass auch ein Schuhmachersohn aus Pforzheim Gesittung und Bürgerlichkeit zeigen kann, wenn er sich bemüht und seine Abneigung gegen Ausstellungen über Neofaschismus in der Heimatstadt zügelt. Indes ist Franz Josef Strauß dafür kein geeignetes Vorbild, und schon gar nicht für die CDU.

Gerne erinnern wir bei dieser Gelegenheit an den CDU-Politiker Konrad Kraske, Bundesgeschäftsführer, später Generalsekretär, der 1979 auf eine weitere Bundestagskandidatur verzichtete, um gegen die Nominierung von Strauß zum Kanzlerkandidaten der Union zu protestieren. Sicherlich war auch Kraske in der CDU nicht unumstritten; unbestreitbar aber waren sein Anstand und seine Bürgerlichkeit. Konrad Kraske war das Enkelkind eines berühmten Chirurgen, er kam aus Berlin-Dahlem.

Und wenn es ausnahmsweise einmal nach unseren Hoffnungen ginge, könnte es der CDU nicht schaden, ab und zu auf das Pforzheimer Element zugunsten eines Hauchs von Dahlem zu verzichten.