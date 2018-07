Eine Regierung, die die Ursachen der Krise verstanden hat, würde anders handeln als Schwarz-Gelb. Eine Regierungschefin, die die Folgen der Krise durchdrungen hat, würde anders vorgehen als Angela Merkel. Das Schlimmste sei überstanden, hat die Kanzlerin dem Volk hinterlassen , bevor sie in den Urlaub fuhr: Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Schuldenkrise – alles bewältigt. Zu wünschen wäre das ja. Umso mehr aber fällt auf, dass die Regierung als Konsequenz aus dem Absturz der Wirtschaft bislang nur den Finanzmarkt schärfer kontrollieren will. Und dass kaum jemand weitere Konsequenzen fordert. Ausgerechnet unsere hoch entwickelte, hochgebildete Wissensgesellschaft scheint nicht in der Lage zu sein, aus dieser Krise etwas zu lernen.

Erinnern wir uns an die großen Krisenzitate der vergangenen zwei Jahre. "As long as the music is playing, you’ve got to get up and dance", sagte Charles Prince, der damalige Chef der amerikanischen Großbank Citigroup. Solange es Geld zu verdienen gab, lohnte es sich für alle Banken, ihre Geschäfte auszuweiten. "Ich kannte das Problem, aber ich konnte nichts dagegen tun", sagte Axel Weber, der Präsident der Bundesbank. Im Überschwang des Booms wollte niemand auf Mahner hören. "Ich will so schnell wie möglich in die Zeit vor der Krise zurück", sagte Angela Merkel. Doch vor der Krise ist auch vor der nächsten Krise.

Wer sagt denn, dass die Bevölkerung nicht offener für Veränderungen ist?

Der Herdentrieb der Märkte, die Hilflosigkeit der Eliten und der blinde Glaube daran, dass sich die Vergangenheit beliebig fortschreiben lasse – all das führte zur schwersten Krise der Nachkriegszeit. Für einen Moment sah es so aus, als habe gerade die Kanzlerin dies erkannt. "Wir müssen neu denken", sagte sie Anfang des Jahres. Tatsächlich umgibt sich Merkel mit denselben Experten wie zuvor, hört auf dieselben Berater – und macht dieselbe Politik.

Ebenjene Konjunkturforscher, die vergangenes Jahr kleinlaut zugaben, dass sie die Krise nicht kommen sahen, weil ihre Prognosemodelle nicht die Verflechtung der Märkte erfassten, sagen uns jetzt traumhafte Wachstumsraten vorher – obwohl sie noch immer mit den alten, fehlerhaften Modellen hantieren. Warum sollten wir ihnen glauben? Und auch die Politik fällt schon wieder in ihre alten Muster zurück: Kaum besteht die Aussicht auf Wirtschaftswachstum und steigende Steuereinnahmen, sinkt der Reformdruck, ist es mit dem harten Sparen vorbei. So war es immer. Der Kapitalismus mag seit je eine Folge von Aufschwüngen und Krisen sein. Nur werden die Intervalle kürzer und die Krisen immer tiefer.

Dies ist keine Wirtschafts-, Finanz- oder Schuldenkrise. Dies ist eine Krise des Denkens. In der globalen, vernetzten Welt gibt es keine Eindeutigkeiten mehr, keine unverrückbaren Glaubenssätze, nicht die Lösung und das Patentrezept. So kann eine nationale Abwrackprämie ganz wunderbar funktionieren – obwohl man doch jahrelang dachte, die Deutschen gäben kein Geld aus, allen staatlichen Anreizen zum Trotz. So führt der – notwendige – harte Sparkurs der griechischen Regierung womöglich nicht zur Sanierung des Landes, sondern noch weiter ins Chaos, weil sich die wirtschaftlichen Probleme eher verschlimmern als verbessern. Die Welt, das haben die vergangenen zwei Krisenjahre gezeigt, ist eben doch keine Maschine, bei der man nur hier und da an ein paar Stellschrauben drehen muss, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Für die Politik ergeben sich daraus essenzielle Fragen: Wie können politische Entscheidungen unabhängiger werden vom zyklischen Auf und Ab der Konjunktur? Wie kann man die internationalen Folgen nationaler Entscheidungen stärker berücksichtigen? Wie schafft man es, im nächsten Boom auch auf kritische Stimmen zu hören und nicht nur auf den euphorischen Mainstream? Jeder Ökonom und jeder Politiker kannte einzelne Krisenursachen, aber fast niemand ahnte, dass aus dem Zusammenspiel der Kräfte eine Weltwirtschaftskrise erwachsen würde. Die zunehmende Komplexität macht moderne Gesellschaften zerbrechlich. Wie wollen wir künftig damit umgehen?