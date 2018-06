Man habe es nicht mit dem Anfang vom Ende zu tun, zitierte Tony Hayward den großen Winston Churchill, ganz im Gegenteil, dies sei erst "das Ende vom Anfang". BPs Verantwortung sei erst dann vollständig erfüllt, wenn die ölverseuchte Golfregion gereinigt sei und "alle rechtmäßigen Schadensersatzforderungen bezahlt wurden". Zum Abschluss hat er also doch noch die richtigen Worte gefunden.

Haywards Auftritt bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am Dienstag in London war sein letzter als BP-Chef . Nachdem er die Ölkatastrophe am Golf von Mexiko in den vergangenen drei Monaten zu einem Imagedesaster für BP hat werden lassen, wird er nun nach Sibirien verbannt, und zwar buchstäblich. Von Oktober an wird er im Vorstand des Gemeinschaftsunternehmens von BP und dem russischen Energieunternehmen TNK arbeiten.

So symbolisch wie der Abgang Haywards war die Ernennung seines Nachfolgers. Der Amerikaner Bob Dudley kommt aus Mississippi. Er ist an der Golfküste groß geworden. Wenn er mit lokalem Akzent davon spricht, wie gut er die Nöte und Sorgen der Menschen versteht, die von der Ölpest betroffen sind, glauben sie ihm dort. Gleichzeitig beruhigt es die institutionellen Anleger, dass sich ein Amerikaner um BPs Zukunft kümmert, denn die wird in den USA entschieden werden.

Die Zahlen waren katastrophal . Im zweiten Quartal verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 17,2 Milliarden Dollar (13,2 Milliarden Euro), denn abgesehen von den drei Milliarden Dollar, die BP bisher für die Aufräumarbeiten ausgegeben hat, und dem Entschädigungsfonds in Höhe von 20 Milliarden Dollar, den Präsident Obama Hayward abnötigte, schätzen die BP-Manager, dass sie weitere neun Milliarden Dollar brauchen werden, um das tragische Kapitel von der Explosion der Deepwater Horizon abzuschließen. Um alles bezahlen zu können, will BP Unternehmensbeteiligungen im Wert von 25 bis 30 Milliarden Dollar verkaufen.

In London machte sich an den Märkten Zuversicht breit. "32 Milliarden Dollar klingt nach viel Geld, aber es ist nicht sicher, ob diese Summe ausreichen wird, um den Schaden, den BP an Mensch und Natur angerichtet hat, wiedergutzumachen und seine Zukunft in Amerika zu sichern", sagt dagegen ein Analyst von der Wall Street.

Die erste Entscheidung darüber wird am Donnerstag in den Bergen von Idaho gefällt. In der Provinzstadt Boise tritt ein Richtergremium zu einer Anhörung zusammen, um über zwei Fragen zu entscheiden, die für BP überlebenswichtig sein könnten: in welchem Bundesstaat sich der Ölmulti wird verantworten müssen und wer der Vorsitzende Richter sein wird. Die Kläger wollen den Fall in Louisiana verhandelt sehen, dem Bundesstaat, der am schlimmsten von der Katastrophe betroffen ist und von wo die meisten Schadensersatzklagen erwartet werden. BPs Anwälte dagegen machen sich für Houston als Gerichtsort stark, den Firmensitz von BP America. Houston ist eine Ölstadt, in der Richter und Geschworene BP mit mehr Wohlwollen gegenübertreten würden. In Louisiana dagegen würde die kollektive Wut in den Gerichtssaal schwappen.

"Vor welchem Gericht BP sich verantworten muss, wird mit darüber entscheiden, wie schnell das Unternehmen dieses Kapitel schließen kann und wie teuer es wird", erklärt David Logan, Rechtsprofessor an der Roger-Williams-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island – und damit auch über die Zukunft des Unternehmens. Denn die Gefahr, dass BP am Ende doch zerschlagen wird, ist nicht gebannt. "Exxon und andere Rivalen haben immer noch eine Chance, die amerikanischen Reserven und Anteile von BP untereinander aufzuteilen", meint der New Yorker Analyst.