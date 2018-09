"Was hast du gesagt?" – "Sag mal, hörst du schlecht?" – "Quatsch, ich habe nur nicht richtig hingehört." Manchmal sind Missverständnisse die ersten Anzeichen für eine Hörschwäche . Melanie Jung muss es wissen, die 21-Jährige hat Mitte Juli ihre Gesellenprüfung zur Hörgeräte-Akustikerin bestanden. Meist sind es ältere Menschen, die schlecht hören, doch auch eine wachsende Zahl Jüngerer hat Probleme damit. "In der Disco wirken bis zu 100 Dezibel aufs ungeschützte Ohr, das ist vergleichbar mit einer startenden Boeing", sagt Jung. Eingekreist von kleinen Lautsprechern, sitzt ihre Probandin in einer Kabine der Akademie für Hörgeräte-Akustik in Lübeck. Bevor es losgeht, durchleuchtet Jung die Gehörgänge auf der Suche nach eventuellen Schäden.

"Die Herausforderung ist, für jeden Kunden, ob Kind oder Opa, die passenden Hörgeräte zu finden", sagt Jung. Um zu zeigen, wie groß die Auswahl ist, öffnet sie im Raum nebenan einen Schrank mit vielen kleinen Schubfächern. In jedem liegen ein Dutzend Hörgerätmodelle. Hinter-dem-Ohr-Geräte, bei denen die Technik in einem Gehäuse hinter der Ohrmuschel sitzt, oder Im-Ohr-Geräte – Knöpfe, die im äußeren Gehörgang des Trägers verschwinden. "Das sind kleine Minicomputer, die wir für die speziellen Bedürfnisse jedes Hörgeschädigten konfigurieren müssen", sagt sie. Per Computertastendruck spielt Jung ihrer Probandin Töne in verschiedenen Frequenzbereichen vor. Zuerst hohe, später tiefe. Sobald die Testperson etwas hört, sagt sie: "Jetzt!" Auf dem Computerbildschirm sieht Jung, wie weit das, was die Probandin hört, von einer Normkurve abweicht. "Nicht mehr ganz optimal, aber noch ist alles okay", sagt sie. Es ist kein Hörgerät notwendig. Noch nicht.

Rund neun Millionen Deutsche leiden laut Schätzungen des Fritz-Beske-Instituts für Gesundheits-System-Forschung in Kiel an Schwerhörigkeit. "Aufgrund der demografischen Entwicklung gibt es in Deutschland immer mehr schwerhörige Menschen", sagt Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörgeräte-Akustiker. Für das Jahr 2050 rechnen die Experten aus Kiel sogar mit rund elf Millionen Schwerhörigen – das wären 16 Prozent der Bevölkerung. Noch tragen erst rund 2,5 Millionen Menschen ein Hörsystem. Genug zu tun also für Hörgeräte-Akustiker wie Melanie Jung.