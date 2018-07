Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, sind in der vergangenen Woche zwei Entscheidungen gefallen, deren Bedeutung für das Schicksal der Erde, ihrer bald sieben Milliarden Bewohner und für die internationale Politik kaum zu überschätzen sind. Sie sind in Peking und in Washington gefallen, in den Hauptstädten jener beiden Länder, die allein für mehr als zwei Fünftel der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich sind. Ohne China und ohne die USA ist effektiver globaler Klimaschutz deshalb nicht möglich – das lehrt die Erfahrung der vergangenen 20 Jahre. Nun sind die Karten zwischen diesen beiden Hauptverursachern der Erderwärmung auf überraschende Weise neu verteilt worden. Während am Montag in Bonn das nächste Vorbereitungstreffen für die Weltklimakonferenz in Cancún im Dezember beginnt, hat sich Amerika bis auf Weiteres als Akteur der Klimapolitik verabschiedet. Zugleich ist China zum neuen Hoffnungsträger der Klimaschützer aufgestiegen. Unterm Strich stehen die Chancen für wirksamen globalen Klimaschutz wegen des Rückzugs der USA trotzdem so schlecht wie selten zuvor.

Was ist geschehen? In den Vereinigten Staaten, von deren Territorium aus seit Beginn der Industrialisierung so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt ist wie von keiner anderen Nation aus, wird es in absehbarer Zukunft kein wirksames Klimaschutzgesetz geben; vergangene Woche wurde deutlich, dass im US-Senat vor allem für den Emissionshandel die Mehrheit fehlt.

Parallel dazu verdichteten sich die Hinweise darauf, dass China – aktuell der größte Emittent von Treibhausgasen – demnächst nicht nur mit Law and Order, sondern ausgerechnet mit dem marktnahen Instrument des Emissionshandels gegen das scheinbar unaufhaltsame Wachstum seiner Treibhausgasemissionen vorzugehen gedenkt. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hat eine entsprechende Grundsatzentscheidung bereits getroffen. Während des zwölften Fünfjahresplans, der 2011 beginnt, soll es so weit sein.

Während sich das kommunistisch regierte China also als Verbündeter der Weltenretter gibt, scheint das demokratisch verfasste Amerika das Projekt gerade zu begraben. Verkehrte Welt.

Warum das Vorhaben von US-Präsident Barack Obama gescheitert ist, endlich ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen, ist kein Geheimnis. Es lag nicht daran, dass über die Rolle des Menschen als Verursacher der Erwärmung Zweifel bestünden. Auch Irritationen wegen vermeintlicher Manipulationen von Klimaforschern scheiden als Erklärung aus; die Verdächtigungen haben sich längst als haltlos erwiesen. Es kann auch nicht am Wetter gelegen haben. Die amerikanische Ostküste wird sogar gerade von einer regelrechten Hitzewelle heimgesucht. Nein, zum Opfer gefallen ist das Klimagesetz schlicht der Feigheit und Gier der Kohlelobby und anderer Traditionsindustrien. Derweil, als wäre das noch nicht genug, sind die sogenannten Klimaskeptiker drauf und dran, obendrein auch noch das kalifornische Klimaschutzgesetz zu kippen.

Das alles bedeutet nicht, dass jenseits des Atlantiks von sofort an alle Bemühungen zur Minderung des CO₂-Ausstoßes eingestellt werden. Studien zufolge können die US-Emissionen sogar trotzdem sinken; allerdings werden sie das selbst im besten Fall deutlich langsamer tun, als es unter der Regie des gescheiterten Bundesgesetzes möglich gewesen wäre. Ob die USA ihre bei der Kopenhagener Klimakonferenz gemachte Zusage einhalten können, die Emissionen bis zum Jahr 2020 (im Vergleich zu 2005) um 17 Prozent zu senken, ist eher unwahrscheinlich.

China, auf der anderen Seite, hat bisher international nur zugesagt, seine CO₂-Emissionen pro Einheit des Sozialprodukts zu senken (um 40 bis 45 Prozent); dieses Ziel, erstaunlich genug, wollen die Chinesen in Zukunft auch mittels Emissionshandel anstreben. Dass China aber seinen absoluten CO₂-Ausstoß senkt, ist bis auf Weiteres trotzdem ausgeschlossen. Alles deutet deshalb darauf hin, dass die Emissionen weltweit weiter steigen – und das, obwohl sich das Jahr 2010 anschickt, zum wärmsten Jahr seit mehr als hundert Jahren zu werden.

Politisch heiß wird es nun für die Europäer. Sie haben bisher viel Rücksicht auf die USA genommen – in der Hoffnung, die Amerikaner würden ihnen bald folgen. Das haben sie nicht getan. Deshalb sollte die EU jetzt ihre Taktik ändern und ihr Klimaziel verschärfen. Auch wenn die USA dann spüren, dass nicht mehr alle auf sie warten.