Ich interessiere mich auch ein wenig für Politik. Deshalb habe ich die neue nordrhein-westfälische Kabinettsliste gelesen und die dazugehörigen Fotos betrachtet. Eine sympathisch wirkende Person, die Barbara Steffens heißt, grün, leitet jetzt offenbar in Düsseldorf eine Behörde mit dem unglaublichen Namen "Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter". Frau Steffens kann, anders als all diese Ministerpräsidenten, niemals zurücktreten, denn bis sie allein schon den Namen ihres Amtes ausgesprochen hat, ist die Legislaturperiode vorbei.

Ich habe mich gefragt, wieso der Bereich "Pflege" in der "Gesundheit" nicht sowieso drin ist. Wer Pflege braucht, ist doch in den seltensten Fällen gesund. Dieses Amt ist aber noch gar nichts, verglichen mit der Familien-, Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportministerin Ute Schäfer, SPD. Johannes Remmel, grün, Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, schießt, in Anbetracht seines Arbeitsbereiches "Natur" bietet diese Formulierung sich an, den Vogel ab. Ich schlage vor, dieses Haus aus Gründen der Zeitersparnis sowie des Klimaschutzes die "Remmelbehörde" zu nennen.

Relativ maßvoll klingt der Titel Angelica Schwall-Dürens, "Ministerin für Bund, Europa und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen". Auch die Ministerinnen für "Innovation, Wissenschaft und Forschung" sowie für "Schule und Weiterbildung" lassen es erst mal ruhig angehen. Man kann das ja später noch ausbauen, etwa zu "Innovation, Wissenschaft, Risikoabwägung, Gleichstellung und Forschung" oder "Ministerium für Schule, Weiterbildung, vorschulischen Unterricht und Lernen im Alter", falls Barbara Steffens, die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, dies nicht als Übergriff auf ihr Ressort empfindet. Zum Ausgleich kann Frau Steffens ja das Teilressort "Gesundheitsforschung" von ihrer Kollegin, der Ministerin für Innovation, Wissenschaft, Risikoabwägung, Gleichstellung und Forschung, übertragen werden.

Warum tun sie "Kultur" mit "Sport" zusammen? Klar, es gibt Sportler, die Memoiren schreiben, aber diesen Bereich könnte man doch mit einer gewissen Logik als Ressort "nachsportliche kulturelle Betätigungen im Alter" an das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter geben, oder besser gleich an den braven Guntram Schneider, der als "Minister für Arbeit, Integration und Soziales" nur einen der kürzeren Titel abbekommen hat.

Vor Nordrhein-Westfalen hat der untergegangene Staat Österreich-Ungarn als das beim Erfinden von barocken Titeln kreativste Gemeinwesen der Geschichte gegolten. Kaiser Franz Joseph nannte sich (unter anderem) König von Slawonien, Lodomerien und Illyrien, Herzog von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, Gefürsteter Graf von Kyburg, Herr auf der Windischen Mark und Großwojwode der Wojwodschaft Serbien. Das mussten damals alle Schulkinder auswendig lernen. Weil dieser Titel sich im Alltag als unpraktisch erwies, führte man in der Donaumonarchie den "mittleren" und den "kleinen Titel" ein, die in Situationen verwendet werden durften, in denen Zeitdruck herrschte, etwa auf dem Schlachtfeld, wenn das Heer der Mamelucken sich rasch näherte.

Ähnliches ist wohl auch von Barbara Steffens zu erhoffen, für den Fall, dass die Finanzkrise sich rasch verschärft. In Anbetracht der neun Milliarden neuer Schulden, die auch diese Regierung zu machen versprochen hat, ist das nicht völlig auszuschließen. Eines steht jedenfalls fest, ein "Ministerium für Sparsamkeit" wird es in Deutschland so bald nicht geben.