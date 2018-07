Kürzlich habe ich von meiner Katze geträumt. Ich war zu Hause in meiner Heimatstadt Abergavenny in Wales, bei meiner Mutter. Meine Katze war auch dort, sie schleppte mir flaschenweise Wodka und Whisky heran. Ein sehr seltsames Bild, mein niedliches, weißes, flauschiges Kätzchen mit diesen Flaschen im Maul. Keine Ahnung, was mein Unbewusstes mir damit sagen wollte. Ich habe erst mal einen Whisky darauf getrunken. An meine Nachtträume erinnere ich mich sonst eher selten.

Meine Zukunftsträume und Visionen dagegen sind für mich elementar wichtig. Wer nicht träumt, wird innerlich absterben und nichts im Leben erreichen. Schon als Teenager habe ich davon geträumt, als Sängerin erfolgreich zu sein. Mit 18 habe ich deshalb die Universität verlassen. Meine Mutter war geschockt. "Du kannst doch gar nicht singen!", hat sie gesagt. Am Anfang habe ich dann auch zahlreiche Rückschläge und Niederlagen erlitten, trotzdem habe ich immer weitergemacht. Da war etwas in mir, das mich vorangetrieben hat. Und das ist immer noch so. Es gibt noch so viel zu erreichen, als Künstlerin und als Mensch. Ich träume zum Beispiel von einer gigantischen, einzigartigen Bühnenshow. Mein größter Albtraum ist es, mein Publikum zu enttäuschen. Die Angst vor dem Versagen begleitet mich jeden Tag. Ich wüsste nicht, was ich dann tun sollte, ich würde wohl nicht mehr leben wollen.

Persönlich träume ich davon, ein besserer Mensch zu werden. Ich wäre gern selbstlos, bin aber leider sehr ichbezogen, ehrgeizig und schonungslos. Ich hätte gern mehr Zeit für andere Menschen, Zeit ist das Wertvollste, was wir einander geben können – Zeit kann man nicht kaufen, und man bekommt sie nicht zurück.

Marina Diamandis 24, kam als Tochter einer Britin und eines Griechen in Wales zur Welt. Als Popsängerin wurde sie dieses Jahr weltweit bekannt unter ihrem Pseudonym Marina & the Diamonds. Im Frühjahr erschien ihr viel gelobtes Debütalbum »The Family Jewels«

Als Halbgriechin träume ich davon, dass Griechenland bald aus der Krise herausfindet und die Menschen dort angesichts der schwierigen Umstände ihren Stolz nicht verlieren, den Stolz auf sich selbst, ihr Land und ihre Kultur. Nicht die Bevölkerung hat Schuld an der Krise, sondern die Regierung. Sie hat die Menschen belogen und betrogen, die Verantwortlichen haben lange den Kopf in den Sand gesteckt und gehofft, die Probleme würden sich von selbst lösen.

Nach der Scheidung meiner Eltern bin ich mit 16 für zwei Jahre zu meinem Vater nach Griechenland gezogen. Eine der besten Zeiten meines Lebens. Ich liebe das Land und die Menschen dort, vor allem meine Großmutter, die als Erste meine musikalischen Ambitionen unterstützt hat. Mich begeistert auch die griechische Mythologie. Ich träume davon, mir ein Jahr Auszeit zu nehmen, in Griechenland zu leben und die Mythologie zu erforschen. Eine Zeit lang habe ich davon geträumt, in fünf oder zehn Jahren ganz dort zu leben, abseits der Musikindustrie, mit einem Mann und zwei Kindern, die Namen hatte ich schon ausgesucht. Dieser Traum verändert sich gerade, im Moment kann ich mir nicht vorstellen, in absehbarer Zeit mit der Musik Schluss zu machen. Der Traum von Kindern, einem Platz, an dem ich zur Ruhe komme, ist aber noch da.

Aufgezeichnet von Jörg Böckem