Am Montagmorgen verkauft der Austernfischer Ronnie Gilbert seine Seele, verhökert sie für die Gnade einer ruhigen Nacht. "Ain’t no sleeping no more these days", jammert er im breiten Südstaatendialekt. "Ich finde keinen Schlaf in diesen Tagen."

Diese Tage, das sind die Tage des Wartens an der Golfküste von Florida, USA. Die Tage der Angst vor dem Öl, der Angst um die Jobs.

Die Schlange der Wartenden vor Ronnie Gilbert ist lang, und von dort, wo er steht, sieht es aus, als sei die Liste auf dem Tisch bald voll. Sollte Gilbert es auf die Liste schaffen, bekäme er Geld, um im Golf nach Ölspuren zu suchen. Hinter ihm in der Reihe schimpft einer, er stehe seit Wochen auf der gottverdammten Liste und es bringe ihm gar nichts. "Von den Schweinen hat sich keiner gemeldet, seit sechs Wochen nicht. Und schon genauso lange verdiene ich keinen Cent." Deputy Sheriff Ginger Cleamer, die im Schatten eines Dachvorsprungs lehnt, zieht die Hände in Hosenbundhöhe. Ihr Gesichtsausdruck lässt keinen Zweifel daran, dass sie einschreiten wird, sollte jemand auf die Idee kommen, eine Schlägerei anzufangen.

Apalachicola. Zehn Uhr. 45 Grad Celsius. Die wenigen Fischarbeiter, die in diesen Tagen noch Arbeit haben, rauchen ihre Frühstückszigarette, hinter den Hallen liegt die Flotte der Shrimp-Fischer seit Wochen auf Reede. Über den Köpfen der wartenden Männer hängt eine Frau von der Küstenwache das neue Banner auf. "Community Outreach Center" steht darauf. Neben dem Schriftzug prangen das fröhliche Sonnen-Logo und die zwei Buchstaben, die die Nachrichten seit Monaten beherrschen: bp. Der Konzern, der die Ölkatastrophe zu verantworten hat.

Ronnie Gilbert ist 48 Jahre alt und fischt seit seiner Kindheit Austern aus der Bucht von Apalachicola. In den vergangenen 40 Jahren erlebte er gute und schlechte Zeiten. Die biblischen sieben Jahre Glück und Unglück sagen sie in Apalachicola auch den Austernbetten nach. Als Gilbert im März begann, in den Sommerbetten zu fischen, sah er, dass die guten Jahre anfingen. Es würde eine reiche Ernte werden.

Nun steht er in der Morgenhitze in dieser Schlange voller Fischer und will nur eins: kein Austernfischer mehr sein. Dabei verdient er jetzt mehr als je zuvor: Die Konkurrenz aus Louisiana ist stark geschwächt, die Preise für Austern sind hoch. Noch vor drei Monaten brachte ein 25-Kilo-Sack 15 Dollar, inzwischen sind es 21 Dollar. Außerdem hat die Aufsichtsbehörde die Vorschriften gelockert. Auch die kleinen Austern, die Gilbert sonst ins Meer zurückwerfen musste, darf er verkaufen. Die Sonntagsruhe für die Fischerei wurde aufgehoben, die Fischer fahren nun sieben Tage die Woche aufs Meer hinaus. "Wir holen, was noch zu holen ist", sagt Gilbert, doch da ist kein Kampf in seiner Stimme. Nur der Kleinmut eines Mannes, der vor Müdigkeit am Ende ist.

Ölpest im Golf von Mexiko Chronik der Ölpest 20. April 2010 Auf der BP-Bohrinsel »Deepwater Horizon« im Golf von Mexiko, 80 Kilometer vor der Küste des US-Bundesstaats Louisiana, ereignen sich zwei Explosionen. 115 Arbeiter werden gerettet, 17 von ihnen verletzt. Elf Arbeiter sterben. 30. April Der Ölteppich erreicht Louisiana. Der Versuch, das Öl mit schwimmenden Barrieren aufzuhalten, scheitert. 17. Mai Die Katastrophe erfasst auch Florida, bei Key West werden Ölklumpen an Land gespült. 24. Mai Die US-Regierung ruft den Notstand für die Fischerei aus. Ein Gebiet von 22.5000 Quadratkilometern – zwei Drittel der Fläche Deutschlands – wird für den Fischfang gesperrt. Alle Versuche des BP-Konzerns, das Öl zu stoppen, sind bislang erfolglos verlaufen. Rund 240 Kilometer der amerikanischen Küste sind verseucht. 11. Juni Wissenschaftler der US-Geologiebehörde schätzen, dass täglich bis zu 5400 Tonnen Öl aus dem Bohrloch fließen. 17. Juni BP erklärt sich bereit, 20 Milliarden Dollar für die Beseitigung der Folgen der Ölkatastrophe zu zahlen. 23. Juni Wegen technischer Probleme muss BP das Auffangen des Öls erneut unterbrechen. Bei den Unterwasserarbeiten sterben zwei Arbeiter. 6. Juli Auch die Küste von Texas ist jetzt betroffen; an mehreren Stränden werden Teerklumpen gefunden. 27. Juli BP-Vorstandschef Tony Hayward erklärt seinen Rücktritt. Der US-Kongress hatte ihm schwere Versäumnisse beim Krisenmanagement vorgeworfen.

Das Community Outreach Center ist das Kommunikationsinstrument eines Konzerns, der wochenlang wenig kommunizierte, zumindest nicht die Wahrheit. Doch jene, die unter dem Banner in Apalachicola sitzen und den Fischern geduldig helfen, sich durch den Papierkram zu arbeiten, sind keine windigen Manager aus Führungsetagen, sondern Mitglieder der Küstenwache, die das Vessel-of-Opportunity-Programm (VOO) koordinieren. Wer dem von BP initiierten Programm angehört, der bekommt jeden Tag – je nach Größe seines Bootes – 1600 bis 3000 Dollar dafür, dass er im Meer nach Ölspuren sucht. "Viel Geld für Im-Kreis-Rumfahren" nennen es die, die nicht daran teilnehmen.

VOO ist Teil von "Oilspill-Response", einem BP-Maßnahmenkatalog, durch den die Folgen der Ölkatastrophe gemindert werden sollen. Durch die Sperrung vieler Fanggebiete wurden Tausende von Fischern arbeitslos, VOO bietet ein alternatives Einkommen. Werben um Teilnehmer muss BP nicht. Dort, wo die Golfküste bereits verseucht ist, kann man Jahre, vielleicht Jahrzehnte nicht mehr fischen. Mehr als ein Boot, dessen Seetüchtigkeit die Küstenwache überprüft, und eine der Bootsgröße angemessene Mannschaft sowie eine ärztliche Bestätigung, kein Drogenjunkie zu sein, braucht es nicht, um sich für das Programm zu qualifizieren. Alles andere bringt die Küstenwache den Fischern in einem vierstündigen Seminar bei. Schutzanzüge werden gestellt, nach jedem Einsatz wird das Boot gereinigt.

Wer für VOO fährt, legt auch die orangeroten Ketten aus Plastikrollen aus, die das Öl, wenn es kommt, abhalten sollen und über die die Fischer von Apalachicola lachen würden, wenn es nicht so traurig wäre. Denn die Rollen erfüllen keinen Zweck, das Wasser läuft darüber und darunter, der Wind zerreißt die Ketten nach wenigen Tagen.

Aus der Sicht der BP-Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit mag VOO eine clevere Idee sein. Weil es Täter und Opfer verbindet, aus den Geschädigten Komplizen macht. Aus der Sicht der Fischer von Apalachicola ist es der Grund für den Bruch, der plötzlich mitten durch ihre Gemeinschaft geht. VOO ist der Test für Charakterstärke. Eine Verlockung, der zu widerstehen die Aufrechten von den Duckmäusern trenne, sagen einige der Fischer.

Über Generationen fühlten sie sich gleich. Und nun gibt es die Männer, die so sind wie Ronnie Gilbert. Die Familie und Haus haben, Kinder, die noch zur Universität wollen. Die das Öl fürchten, weil es ihnen die Arbeit raubt. Ohne Job können sie die Hypotheken nicht bezahlen. Völlig neu anfangen können sie wegen ihrer Schulden nicht. "Wenn ich zum Programm VOO gehöre und das Öl kommt, dann habe ich monate-, vielleicht jahrelang Arbeit. Aber wenn ich nicht dazugehöre und das Öl kommt, dann ist meine gesamte Existenz vernichtet", sagt Gilbert.

Seine Rettung ist auch sein Verrat.