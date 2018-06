Inhalt Seite 1 — Vom Husten und den Würmern Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die Geschichte der Moderne wird in einem kleinen Verlag aufgeklärt, der in der kleinen Stadt Göttingen seinen Sitz hat, die einst mit ihrer Universität selbst Aufklärungsgeschichte schrieb: Was zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert, zwischen dem Zeitalter der Aufklärung und ihrer Zurücknahme durch den Nationalsozialismus geschehen ist, durchleuchtet seit 1986 der Wallstein Verlag in jährlich einhundertdreißig Büchern, und zwar auf gleichbleibend hohem Niveau. Statt die Granden des Universitätsbetriebs zu hofieren, pflegt Verleger Thedel von Wallmoden eher den Nachwuchs, setzt auf Experten jenseits der Alma Mater und bringt ihre Arbeitsgebiete zur Geltung, zumal die Wissenschaftsgeschichte, die fragt, wie Wissen zustande kam.

So setzt sich, kaum zufällig, manches Buch, das hier erscheint, produktiv mit den "Meistererzählungen" der Sozialwissenschaften auseinander. Wie belastbar, fragt nun Bettina Brockmeyer in ihrer Erkundung biedermeierlicher Selbstverständnisse, sind jene wirkungsmächtigen, sinnstiftenden Deutungen, die von den Meisterhistorikern über die Labyrinthe der Vergangenheit gelegt werden, um Entwicklungsgänge erkennen und Erklärungen dafür gewinnen zu können?

Die Bielefelder Historikerin hat vor allem zwei nahezu kanonische Autoren und einen dritten, nicht ganz so prominenten Zeitgenossen im Auge: Norbert Elias, Michel Foucault und Philipp Sarasin. Sie unterzieht die Quellen, aus denen die Koryphäen ihre einflussreichen Interpretationen des abendländischen Zivilisationsprozesses abgeleitet haben, dem Lackmustest der Alltagsüberlieferung: Machen die Zähmung der Triebe, die Disziplinierung der Sinne, die Eingrenzung des Ich tatsächlich den neuzeitlichen Menschen aus? Bewahrheitet sich dieser Befund, wenn Ego-Dokumente, also persönliche Hinterlassenschaften, aus dem Archivstaub gezogen werden?

Achthundert um 1830 verfasste Briefe von fünfzig Personen aus allen damals alphabetisierten Milieus legt die Spurensucherin unter die Folie der heute maßgeblichen Deutungen, um nach Abweichungen und Übereinstimmungen zu fahnden. Zwar ist Brockmeyer keineswegs die Erste, die etablierte Narrative solch einer Gegenprüfung aussetzt. Aber ihre Auswahl ist besonders klug getroffen, denn der Adressat fast aller Wortmeldungen ist Samuel Hahnemann, der umstrittene Begründer einer nicht minder umstrittenen Variante der Heilkunst – der Homöopathie.

Wer jemals ein homöopathisches Anamnesegespräch geführt hat, ahnt, weshalb gerade diese Zeugnisse angetan sind, die Bedingungen der menschlichen Selbstwahrnehmung zu erhellen: Nirgends wurde (und wird) das Zusammenspiel von Körper und Gemüt, Gesellschaft, Familie und Individuum derart eingehend verhandelt wie in der Patientenbefragung durch Hahnemann und Co. Und dabei, das ist Brockmeyers Entdeckung, kamen im frühen 19. Jahrhundert Dinge zur Sprache, die andernorts völlig tabu waren.

Zum Beispiel gilt das für die vermeintlich scharfe Abgrenzung der Geschlechtersphären, die sich im Bereich der ehelichen Diätetik, der wechselseitigen Sorge für Gesundheit und Wohlergehen, aber einander annäherten; das gilt gleichfalls für die angeblich beschwiegene Sexualität, die jedoch – zumindest von den Männern – in allen Einzelheiten vor dem ärztlichen "Freund, Helfer, Berater" und "Beichtvater" ausgebreitet wurde, wogegen Frauen intime Geheimnisse allenfalls lüfteten, wenn Nachwuchs ausblieb. Und schließlich trifft es auf die menschlichen Ausscheidungen zu, auf Schleim und Bluthusten, Exkremente und Würmer, die Ratsuchende mit ausführlichen Kommentaren an Hahnemann schickten.

Gerade weil Bettina Brockmeyer ihr Material so sorgsam zur medizin-, geschlechter- und körpergeschichtlichen Tour d’Horizon arrangiert, hätte ihr aber mehr Wagemut angestanden. Es mag bei ihr die Skepsis mitgeschwungen haben, ob achthundert Briefe die imposanten Klassiker des Fachs aus den Angeln heben können. Allein – dass die "alten Geschichten" stets "von neuem erfunden werden" müssen, dass also die Vergangenheit immer unter den Vorzeichen der Gegenwart vermessen wird und nur auf diesem Weg neuartige "métarecits" (François Lyotard) entstehen, das wusste schon Hahnemanns Klient, der Hofmaler Wilhelm von Kügelgen. Heute übersetzen wir den Stoßseufzer des Künstlers in ein allgegenwärtiges Schlagwort: "Aktualisierung".