Lieber Tim,



hattest du schon einmal einen Liebesbrief in der Hand? Ich jedenfalls nicht, und geschrieben habe ich zuvor auch noch nie einen . Premiere. Eigentlich wollte ich dir durch diesen Brief ein paar Dinge verraten. Ich muss schon wieder fragen : Hat dir schon jemals irgendjemand gesagt, was für wunderschöne Augen du hast? Um Gottes willen, man versinkt in ihnen, sie hypnotisieren, sie machen mich schwach.

Die einzige sichere Möglichkeit , dich zu sehen, habe ich, wenn ich zum Handball gehe. Aber leider ist nur 1x im Monat ein Spiel, und in 3 Wochen sogar das letzte für diese Saison. Dabei bin ich neuerdings nur zu den Spielen gegangen, um dich zu sehen. Ganz ehrlich, die Leistung unserer Spieler reißt mich seit der Niederlagenserie nicht mehr so vom Hocker. Saß ich vor einigen Monaten noch mitfiebernd am Spielfeldrand, bemühe ich mich heute, möglichst in deiner Nähe zu sitzen. Irgendwie bist du 1000x interessanter als Handball. Mein Gott, wen interessiert Handball? Dabei spielen wir es beide. Nur leider nicht im gleichen Verein. In deinem Verein gibt es übrigens etliche Mädchen, die dich genauso (bestimmt nicht genauso!) anhimmeln wie ich. Du siehst es nur nicht. So etwas bemerken eben nur Mädchen, wenn man vergeblich versucht, dem gleichen Jungen aufzufallen. Die Konsequenz ist, dass sich dann die Mädels untereinander, unbemerkt, bitterböse Blicke zuwerfen. Und du sitzt da, verfolgst gespannt das Spiel, irgendwie naiv, so süß naiv , nicht bemerkend, wie sich gerade ein paar Mädchen die Haare ausreißen und Augen auskratzen könnten. (ein bisschen zu viel der Eifersuchtsfantasie; außerdem zu sehr auf Gag geschrieben, in einem Liebesbrief)

Erinnerst du dich an das Spiel, bei dem du direkt vor mir saßt ? Ich habe nur darauf gewartet, dass unsere Handballer einen Fehler machen, bis alle Zuschauer auf unserer Seite die Arme verzweifelt hochwerfen und resigniert aufstöhnen . Dann habe ich im richtigen Augenblick den Fanschal genommen und gespielt empört nach vorne geworfen. Und so lieb und zuvorkommend du nun einmal bist, hast du dich kurzerhand gebückt und ihn für mich aufgehoben. Juhu, Mission geglückt. Du hast dich umgedreht , mir in die Augen geschaut, und ich habe nur irgendetwas gestammelt... Sollte im Übrigen Danke heißen.

Lieber Tim, du hast mir den Kopf verdreht! Bald ist Saisonabschluss. Ich werde dich sehen, meine Welt wird wieder anfangen, sich rosa zu verfärben, und du wirst mich lässig grüßen und verabschieden. Das war ja schon immer so, und trotzdem ist es die schönste Samstagabendbeschäftigung, die ich kenne.

N.