Sein Talent wurde zum Glück entdeckt, bevor die Welt aus den Fugen geriet. Sein Bruder, ein Maler, hat einmal erzählt, wie es dazu kam: "Er konnte kaum sprechen, als er die erste Handorgel geschenkt bekam, und am nächsten Tag wunderten sich meine Eltern, woher die Opernmelodie ertönte. Er hatte sie im Radio gehört und spielte sie nun auf den Knöpfen nach. Aus dem Gehör…" Von nun an setzten die Eltern trotz bedrohlich werdender Umstände alles daran, den mittleren ihrer drei Söhne zu fördern.

Der war ein sensibles, kränkelndes Kerlchen mit Sehschwäche, dem die eigene Begabung anfangs fast suspekt war. "Ihr wisst gar nicht, was es bedeutet, ständig Töne im Kopf zu haben", soll er sich beschwert haben. Doch sobald er ein Instrument spielen durfte, verschwanden alle Zweifel, und er versank in der Musik. Als Fünfjähriger beherrschte er die Mundharmonika, mit sieben das Akkordeon, zwei Jahre später kam das Klavier dazu. Es sollte sein ständiger Begleiter werden, vielleicht die größte und wahrhaftigste Liebe seines Lebens: "Der Platz am Klavier ist der schönste, den es gibt."

Aber dann war erst mal lange Krieg und Musik ein Luxus. Als Flüchtlingskind landete er auf dem Bauernhof eines Onkels und musste mit ansehen, wie betrunkene Soldaten wüteten, sah zu bei Vergewaltigung, Folter, sogar Mord. Schwere Traumata, die dem erst Zehnjährigen noch jahrzehntelang Schlafstörungen, Angstzustände und Albträume bescherten. Zum Therapeuten ist er dennoch nie gegangen – er wollte allein damit klarkommen und vertraute auf die Heilkraft der Musik. Und als der Familie nach Kriegsende wider Erwarten die Rückkehr in ihr früheres Leben gelungen war, erhielt er gleich wieder Klavierstunden.

Danach lag er auf dem Bett und träumte von der Weltkarriere: "Mit zwölf habe ich gedacht, ich will wie George Gershwin werden, … der größte lebende Komponist auf dem Erdball…" Sein Vater sah die Dinge realistischer und warnte ihn: "Ich habe keine Ahnung, welche Leute man kennen muss." Doch auch ohne Vitamin B schaffte er den Sprung ans Konservatorium und finanzierte sich das Studium mit manchem Auftritt als Pianist in Hotelbars und –foyers. Er wusste, irgendwann würde er den Durchbruch haben – und so kam es, wenn auch später als erhofft. Quasi über Nacht war er berühmt. Ein Idol, ein Massenphänomen. Und einer, der jetzt erst recht versuchen würde, seinen persönlichen Weg zu finden. Sein Großvater war übrigens ebenfalls Musiker gewesen, bevor er in Russland landete, Bankier wurde und das Vermögen des Zaren verwaltete. Dem Enkel aber gelang es, mit Musik reich zu werden. Manche seiner Kompositionen sind längst Evergreens, auch wenn die Texte – wie er sagt – "Gebrauchslyrik" seien. Früher habe ihn das gestört, heute ist er versöhnt mit seinem Leben, in dem er Menschen rund um den Globus glücklich machen konnte: "In Frankreich wäre ich Chansonnier, in Italien Cantautore" – wer ist’s?

Lösung aus Nr. 31:

Aung San Suu Kyi, 1945 in Rangun geboren, ist die Tochter von General Aung San, einem Vorkämpfer für die Freiheit Birmas. Sie wuchs von 1960 an in Indien auf, studierte in Neu-Delhi und Oxford und arbeitete für die UN. 1988 kehrte sie nach Birma zurück, wo sie Mitgründerin der Nationalen Liga für Demokratie war. Im Juni 1989 wurde sie verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Bei der Wahl 1990 erreichte die Liga 80 Prozent der Stimmen, die Militärregierung trat jedoch nicht zurück. 1991 erhielt Aung San Suu Kyi den Friedensnobelpreis. 1995 wurde ihr Hausarrest gelockert, 2003 jedoch erneut verfügt und 2009 sogar noch verschärft