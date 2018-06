Wenn der Sinn des Lebens in der Arbeit liegt, dann bildet den Mittelpunkt des Lebens zweifellos das Arbeitszimmer. Hier ist der moderne Mensch identisch sowohl mit sich selber als auch mit dem Ganzen der Gesellschaft. Das extremste Beispiel dafür finden wir in jener Blockhütte, die sich der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau 1845 eigenhändig erbaut hat. Sie besteht aus einem einzigen kleinen Raum, eben dem Arbeitszimmer. Während er hier an seinem Schreibtisch das Buch Walden oder Das Leben in den Wäldern niederschrieb, konnte er zwischen den Bäumen hindurch die Wellen des Walden Pond glitzern sehen. 1846 wurde er ins Gefängnis gesteckt, weil er sich weigerte, seine Steuern zu bezahlen.

Steuerrechtlich wird man sagen können, dass Thoreaus Arbeitszimmer den "Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit" darstellte. Gleichwohl hätte er die Kosten dafür, auch nach dem eben ergangenen arbeitszimmerfreundlichen Urteil des Verfassungsgerichts , nicht absetzen können, weil die Hütte nicht allein den Schreibtisch beherbergte, sondern auch einen Ofen und ein Bett. Wo aber geschlafen wird, da wird nicht gearbeitet. Nach übereinstimmender Ansicht der Finanzämter beruht die Absetzbarkeit auf einer "Gewinnerzielungsabsicht", die bei Schläfern nicht anzunehmen ist.

Je mehr sich die bürgerliche Gesellschaft vervollkommnete, umso mehr zog sie die Stätten des Schlafens und Arbeitens auseinander. Der externe Arbeitsplatz war der Ort der gesellschaftlichen Produktion, das eheliche Schlafzimmer der Ort der sexuellen. Als Joachim von Pasenow von seiner künftigen Schwiegermutter durch die ansehnliche Villa geführt wird (in Hermann Brochs Roman Die Schlafwandler), zeigt sie ihm auch den Maschinenraum der Familie, das Elternschlafzimmer. Pasenow sieht sich peinlich berührt, weil ihm der Ort vor Augen kommt, an dem seine Elisabeth, die lächelnd neben ihm steht, produziert worden ist.

Wir leben heute zwar nicht mehr in den Wäldern, sind aber, was die Einheit von Arbeiten und Schlafen betrifft, wieder bei Thoreau angelangt. Unsere Hütten sind etwas größer, in der Tat, die Überlagerung der Orte und Tätigkeiten jedoch ist vorangeschritten. Dass die Angestellten den Büroschlaf pflegten, ist ein Scherz aus alten Zeiten. Die Arbeiter des Kopfes (sie bilden wohl inzwischen die Mehrheit) arbeiten heutzutage jederzeit und überall, im Büro, auf der Heimfahrt, im häuslichen Arbeitszimmer – und manche auch im Bett.

Wir sind "Zivilisationsnomaden". So nannte der Schriftsteller Hermann Linden seinen Kollegen Joseph Roth, der in Hotelzimmern hauste und seine Romane in Kaffeehäusern schrieb. Sein Arbeitszimmer war die Welt – so wie derzeit die Welt immer mehr zum Arbeitszimmer wird. Der Spruch des Gerichts hat symbolische Bedeutung, weil er die Existenzweise des modernen Arbeitstieres anerkennt. Es weiß nicht mehr, was Thoreau noch gewusst hat, der in Walden schrieb: "Wer einen Beruf ergreift, ist verloren."