Ein grober Schnitzer passierte der Traditionsfirma EMI in den Wirren des Krisenwinters 2010. Kaum nämlich war die Nachricht an die Öffentlichkeit gedrungen, die Konzernspitze plane den Verkauf der Abbey Road Studios an ein Immobilienunternehmen, da hatte sie auch schon die halbe Welt gegen sich. Paul McCartney protestierte schärfstens, Andrew Lloyd Webber schloss sich an, gemeinsam mit anderen Granden der Popkultur schnürten sie ein Rettungspaket von 30 Millionen Pfund. Die Basis allerdings beruhigte sich erst wieder, als der britische Denkmalschutz einschritt. Inzwischen ist sichergestellt, dass "der Charakter des Gebäudes mit Respekt behandelt wird", und das Ritual kann weitergehen.

Es ereignet sich bei jedem Wetter in Londons vornehmem Stadtteil St. John’s Wood, wohin Scharen von Touristen jeglichen Alters pilgern. Sie fotografieren sich gegenseitig beim Überqueren der Straße, sie hinterlassen mit Filzstift gekritzelte Grußbotschaften, die in regelmäßigen Abständen übertüncht werden, doch schon am nächsten Tag erscheinen neue Zeichen an der Wand. Die Wallfahrt, die tagtäglich von der nahe gelegenen UBahn-Station zu dem Zweckbau an der Abbey Road No. 3 führt, hat die Londoner Stadtverwaltung bereits in Versuchung geführt, den Zebrastreifen davor wegen Verkehrsbehinderung abzuschaffen. Zum Glück scheinen bei der Stadt besonnenere Leute das Sagen zu haben als im Management der maroden EMI. Der Zebrastreifen ist nicht irgendein Zebrastreifen, es ist der Zebrastreifen, auf dem die Beatles für das Cover ihres letzten Albums posierten.

Die Wallfahrt nach St. John’s Wood sagt einiges über die Stellung, die die berühmteste Band der Welt im Reich der Kultphänomene einnimmt. Ihr letztes, schlicht Abbey Road betiteltes Album zeigt vier Freunde auf dem Weg zur Trennung: John voranstürmend, ein Galan in Weiß, dahinter Paul im Businessanzug, George mit Prophetenbart und Ringo als Totengräber. Sie erproben sich bereits in den Rollen, die sie einnehmen sollten, als ihre gemeinsame Zeit abgelaufen war, John, der neurotische Selbst- und Weltverbesserer, George, der Sinnsucher, Paul, der Verwalter des Erbes, und Ringo, ein Überlebender ohne speziellen Aufgabenbereich. Die vier Beatles eilen einander davon, ohne sich noch einmal anzuschauen, man meint, die Müdigkeit in ihren Gesichtern zu erkennen – und doch ist es gerade die Trennung, die sie für immer jung hält. Die Beatles sind die Heilige Familie des Pop. Während andere die Mühen der Ebenen kennenlernten, kehren sie bis heute als Legende wieder.

Es ist eine Wiederkehr, die im Jubeljahr 2010 unter besonderer öffentlicher Anteilnahme begangen wird. Der vierzigste Jahrestag der Trennung am 10. April 1970 war nur der Auftakt. Im August ist es ein halbes Jahrhundert her, dass die Beatles in einem Hamburger Nachtklub erstmals unter dem Namen The Beatles auftraten. Im Dezember gilt es, John Lennons dreißigsten Todestag zu feiern. Man könnte von einem Superbeatlesjahr sprechen, doch welches Jahr ging je ohne größere Beatles-Festivitäten vorüber? In der letzten Saison erst sorgte die digital restaurierte Gesamtausgabe ihres Schaffens für gesteigerte Aufmerksamkeit, davor gab es alljährlich zur Weihnachtszeit Miszellen und Paralipomena aus dem Nachlass. Ironie der Geschichte: Während die Weltreiche des Pop zerfallen sind und die Musikindustrie in Trümmern liegt, hat das Beatles-Märchen nicht nur sämtliche Modernisierungskrisen unbeschadet überstanden, der Bedarf ist größer denn je.

Wer seiner Pflicht als Fan nicht nachkommen kann, einmal im Leben persönlich hinzupilgern zu den Stätten des Weltbeatleserbes, erhält die Beatles heute in allen erdenklichen Erscheinungsformen postmoderner Volksfrömmigkeit: als Abreißkalender, Bildband, Poster, Musical, Mousepad oder Kaffeetasse, neuerdings sogar als Computerspiel – für unsere jungen Fans. Es ist, als müsste jede Generation das Wunder der Beatleswerdung auf ihre eigene Weise nachvollziehen. Dass die Geburt des Mythos wie auch seine Vollendung sich an einem Ort vollzog, wo in den vierziger Jahren Weltkriegspropaganda hergestellt wurde – elf der zwölf Beatles-Originalalben entstanden in den Studios an der Abbey Road –, gehört zu den vielen Pointen der Ballade von John, Paul, George und Ringo. Mit Propaganda gewinnt man Kriege. Die Beatles sind die Sieger des Friedens danach.