Wo bleiben die Jobs? Mit der Frage plagen sich in diesem Sommer 14,6 Millionen arbeitslose Amerikaner genauso wie ihr Präsident im Weißen Haus. Wie soll die Arbeitsmarktmisere am besten bekämpft werden? Die Debatte darüber nimmt für amerikanische Verhältnisse inzwischen schrille Töne an. Topmanager und Unternehmer gehen sogar so weit, von Washington eine Industriepolitik im Stil der Europäer und Asiaten zu verlangen. Bisher galt eine solche Einmischung des Staates als schädlich. Doch die Tabus fallen.

Die jüngsten Unternehmensbilanzen amerikanischer Unternehmen haben die Stimmung angeheizt. Die Gewinne beginnen wieder zu sprudeln. Im zweiten Quartal, so erwarten die Analysten an der Wall Street, sollen sie mehr als 30 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum liegen. Mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze aber halten sich die Unternehmen zurück.

Ein Beispiel: Alcoa. Der weltgrößte Aluminiumhersteller verdiente im abgeschlossenen Quartal deutlich mehr als erwartet, beschäftigt aber 4000 Mitarbeiter weniger als im Vorjahr.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist dramatisch gewachsen

Die Arbeitslosenquote verharrt mit 9,5 Prozent auf hohem Niveau. Im Land wächst die Sorge, dass die große Rezession etwas Grundlegendes am US-Arbeitsmarkt beschädigt haben könnte.

Als Alarmzeichen in dieser Hinsicht gilt vielen Experten der nie dagewesene Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit . In den vergangenen 50 Jahren blieb der Anteil der Langzeitarbeitslosen, gemessen an der Gesamtzahl der Arbeitssuchenden, relativ gering. Lediglich in den Krisenjahren Anfang der achtziger Jahre kletterte ihr Anteil kurzfristig auf 25 Prozent. Jetzt liegt er bei über 45 Prozent – ein Drittel sucht bereits seit einem Jahr eine Stelle oder sogar noch länger.

Das ist besonders problematisch in einem Land, das über kein System verfügt, um solche Notfälle auffangen zu können. Lange Zeit galt der amerikanische Arbeitsmarkt als besonders anpassungsfähig und flexibel – und deshalb besonders robust. In der Krise strichen die Unternehmen die Belegschaft innerhalb kürzester Zeit zusammen, um dann ebenso rasch wieder einzustellen, wenn sich die Wirtschaft erholte. Darauf abgestimmt war die Arbeitslosenunterstützung, die normalerweise auf sechs Monate beschränkt ist. Gedacht ist sie als kurzfristige Überbrückungsmaßnahme, nicht als Lebensunterhalt für Millionen Familien.

Wenn die Jobs ausbleiben, bleibt die Erholung der Wirtschaft womöglich aus. Und das ist der Grund dafür, warum neuerdings äußerst ungewohnte, ketzerische Verbesserungsvorschläge zu hören sind.

Der General-Electric-Chef Jeffrey R. Immelt , der in der Vergangenheit den knallharten Verfechter der freien Marktwirtschaft gab, machte sich in einem Interview kürzlich für eine aktivere Rolle des Staates im Energiesektor stark: "Wenn hier nichts passiert, gehen wir eben woanders hin."

Richtig schockiert wurde die Business-Elite jedoch von der Hightech-Legende Andy Grove. Ausgerechnet der Mann, der aus einem Garagen-Start-up den Halbleitergiganten Intel machte, forderte in einem Essay für das Wirtschaftsmagazin Businessweek eine gezielte Standortförderung für US-Technologieunternehmen nach dem Vorbild Chinas und anderer asiatischer Konkurrenten. Er verlangt außerdem die Einführung von Strafzöllen auf ausländische Importe. "Wenn das zu einem Handelskrieg führt, dann behandeln wir das wie jeden anderen Krieg – wir kämpfen", schreibt Grove in seinem Leitfaden zur Arbeitsplatzbeschaffung.