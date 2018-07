Arizona ist 2000 Kilometer weit weg. Eigentlich kann es ihm egal sein, was Politiker und Populisten da unten im Süden treiben. Aber allein der Name "Arizona" in den Fernsehnachrichten bringt Miguel Rodriguez in Rage. "Illegal, illegal, was heißt hier eigentlich illegal?", ruft er wütend. Er sollte jetzt eigentlich still sein, er hält sein jüngstes Kind im Arm, will ihm die Flasche geben, das Baby fängt an zu brüllen, die Milch tropft auf Rodriguez’ schwarze Trainingshose. In Arizona sollen Polizisten demnächst alle Personen überprüfen, bei denen der begründete Verdacht auf illegale Einwanderung besteht. Was immer "begründet" heißen mag. Wer sich nicht ausweisen kann, dem drohen Verhaftung und Abschiebung. Nicht sofort. Im November wird ein Bundesgericht entscheiden, ob dieser Passus des Gesetzes rechtens ist. "Ich arbeite und zahle Steuern, unsere Kinder sind seit ihrer Geburt Amerikaner." Rodriguez ist jetzt in Rage. "Wir liegen keinem auf der Tasche – ist das nicht genug?"

Miguel Rodriguez heißt in Wahrheit anders. Er ist ein "Illegaler", keiner, der auf kalifornischen Feldern Salat pflückt und sich mit acht Mann ein Zimmer teilen muss. Sondern einer, der dem Amerikanischen Traum sehr nahegekommen ist. So nahe, dass ihm die weit entfernte Polizei von Arizona jetzt vorkommt wie ein Räumkommando vor der eigenen Haustür.

Rodriguez war elf, sein Vater war gerade gestorben, da stieg die Mutter mit ihm und seinen Geschwistern an einem Sommertag 1999 in der mexikanischen Stadt Villachuato in einen Bus nach Norden. Irgendwann in der Nacht nahm sie ein fremder Mann in Empfang und lief mit ihnen zehn Stunden lang bergauf und bergab. Bei Sonnenaufgang erreichten sie eine kleine Steinhütte, und der Mann sagte: "Das ist Amerika!" In Phoenix, der Hauptstadt von Arizona, wartete ein Onkel und fuhr mit ihnen 2000 Kilometer weiter in den Mittleren Westen nach Marshalltown im Bundesstaat Iowa.

Hier lebt Rodriguez nun mit seiner Lebensgefährtin Carmen. Er brach die Schule mit 17 ab, weil Carmen schwanger wurde. In einer großen Pizzeria verdingte er sich als Tellerwäscher und brachte es erst zum Chefkoch, dann zum stellvertretenden Manager. Die Rodriguez bewohnen ein schmuckes weißes Holzhaus in einer adretten kleinen Straße. Vor dem kurz gestutzten Rasen stehen zwei blank polierte Autos, ein roter Pick-up-Truck und ein weißer Viertürer. Ihre drei Kinder sind in den USA geboren – und somit Amerikaner. Der fünfjährige Sohn José besucht die zweisprachige Vorschule. Zur Anmeldung reichte eine Stromrechnung als Nachweis für einen Wohnsitz im Schulbezirk. Aufenthaltspapiere interessieren hier weder den Sheriff noch die Schulbehörde. Marshalltown ist eine andere Welt, ein anderes Amerika in diesen Tagen, da das Land erbittert über rund elf Millionen illegale Migranten streitet, von denen die meisten wie Miguel und Carmen aus Mexiko kommen. Elf Millionen, das entspricht fast vier Prozent der amerikanischen Bevölkerung und einem Viertel aller Einwohner lateinamerikanischer Herkunft.

"Raus mit ihnen!" Das ist die Botschaft, die der Bundesstaat Arizona nun mit seinem Gesetz verkündet hat. Fast 60 Prozent aller Amerikaner halten sie für richtig. Die Obama-Administration hält sie für falsch und hat dagegen geklagt. Eine Bundesrichterin hat die härtesten Passagen des Gesetzes außer Kraft gesetzt, die Gouverneurin von Arizona hat Berufung eingelegt. Die nächste Runde der juristischen Konfrontation wird im November beginnen.

Wer die hispanischen Wähler verprellt, begeht "politischen Selbstmord"

Der Streit begann, da war die Tinte auf Amerikas Verfassungsurkunden kaum trocken. "Wenige ihrer Kinder hier lernen Englisch", schimpfte Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, einst über deutsche Immigranten. "Unsere Straßennamen sind zweisprachig. Wenn wir ihren Einwanderungsstrom nicht umkehren, werden sie bald mehr sein als wir." Engländer gegen Deutsche, Iren gegen Italiener, Protestanten gegen Katholiken, Weiße gegen Asiaten – immer wieder wurde Amerika von Nativismus und Überfremdungsangst heimgesucht. Wie zuvor schwappt die Debatte auch dieses Mal auf einer rechten Populismuswelle und in sozial prekären Zeiten daher: Die Arbeitslosenrate ist auf fast zehn Prozent gestiegen, am Rio Grande eskalieren die Drogenkämpfe. Fast alle Amerikaner fordern, dass die 3000 Kilometer lange Grenze zu Mexiko undurchlässiger wird, dass die Zäune und Mauern wachsen und strenger bewacht werden. Ungewöhnlich ist die radikale Reaktion gegen Migranten ohne Papiere, die schon seit Langem in den USA leben: Polizisten, die gezielt auf illegale Immigranten Jagd machen sollen – das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Vor allem Republikaner haben die Kampagne auf die Spitze getrieben. Dagegen halten viele Demokraten, die Einwandererverbände und laut Umfragen über 40 Prozent der Amerikaner. Sie wollen Illegalen, die über den verbotenen Grenzübertritt hinaus nicht straffällig geworden sind, nach Zahlung einer Geldbuße und versäumter Steuern Aufenthaltspapiere geben.

Bis auf Weiteres aber dominieren die Hardliner die Debatte, obwohl konservative Politikstrategen ausdrücklich vor einer allzu harschen Gangart warnen. Latinos stellen heute die größte Minderheit, mindestens 14 Prozent oder 45 Millionen Menschen. Bei Wahlen sind sie immer öfter das Zünglein an der Waage. Sie durch Stimmungsmache gegen Illegale zu verprellen, argumentiert David Frumm, ehemaliger Berater und Redenschreiber des republikanischen Präsidenten George W. Bush, sei "politischer Selbstmord".