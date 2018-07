Nicht wiederzuerkennen sei er gewesen, damals, am Montag nach dem Drama vom Schwielowsee. Die Stimme weg, die alte Hautkrankheit wieder da, der Blick am Boden, das Selbstbewusstsein in Trümmern. So beschreibt ihn einer, der dabei war, als Kurt Beck wieder in die Mainzer Staatskanzlei kam, zwei Tage nachdem er als Folge langer Zermürbungsgefechte und einer gezielten Intrige rund um die Kanzlerkandidatur die Brocken als SPD-Chef hingeschmissen hatte. "Beck war ein Wrack."

Knapp zwei Jahre später sitzt Beck, zehn Kilo leichter, sommerlich gebräunt, in einem Feinschmeckerlokal im südpfälzischen Herxheim. Der nun 61-Jährige spricht über sein Leben in den vergangenen 23 Monaten, über das Stürzen, Aufschlagen, Aufrappeln, Hinstellen, Weitermachen. Je länger er spricht, desto mehr wundert man sich. Wie kann ein Mann, der einst so außer sich war, wieder so bei sich sein?

Beck hat die übelsten Seiten seines Metiers durchlitten, die niederschmetternde Kritik, die Verhöhnung, die Intrige, das eigene Scheitern. Was treibt ihn heute noch an, was bewegt ihn dazu, bei der Landtagswahl im März 2011 eine fünfte Amtszeit als Ministerpräsident anzustreben? "Ich habe einfach noch Lust auf Politik."

Schon erstaunlich. Zu einem Zeitpunkt, da der anlasslose Lustverlust am Politischen beim Spitzenpersonal in Mode kommt, zeigt ein Verschmähter, dass man nicht, wie Roland Koch, Ole von Beust oder Horst Köhler, verschwinden muss, um seinem Unglück zu entfliehen . Man kann auch bleiben – und wieder glücklich werden.

Die Geschichte von Kurt Beck nach dem 7. September 2008 ist die seltene Geschichte von Regeneration und Heilung in der Politik. Becks Volkstümlichkeit, seine Fähigkeit, unbeschwert auf Menschen zuzugehen, lässt einen leicht übersehen, dass er persönlich stets distanziert bleibt. Selbst mit engen Vertrauten spricht er kaum darüber, was ihn berührt. Wie aber war sie dann möglich, Becks wundersame Rückverwandlung vom Gedemütigten zum Selbstgewissen?

Zunächst einmal half der Zufall. Sechs Tage nach seinem Ende als SPD-Vorsitzender stand ein Landesparteitag an. Der Geprügelte von Berlin musste nun durchaus auch mit einem Angriff aus den heimischen Reihen rechnen. Die Delegierten wählten Beck mit 99,5 Prozent der Stimmen erneut zum Landeschef.

Mehr noch als die Unterstützung der Genossen half der Zuspruch auf der Straße: "Schön, dass Sie wieder da sind", "Jetzt bleiben Sie aber auch bei uns." Eine Woge der Sympathie fing den angeschlagenen Beck auf, wo immer er erschien. Für die Menschen im Südwesten, so sehen das selbst Oppositionspolitiker aus dem Mainzer Landtag, war der anständige Mensch Beck nicht anständig behandelt worden. Die Kritik, die Angriffe, so das Empfinden, galten nicht dem Politiker, sondern dem Pfälzer – mitunter also auch sich selbst.