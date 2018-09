Zurück nach Marange? "Nein, nie wieder!", sagt Farai Chikumira. "Ich bin froh, dass ich noch lebe." Der junge Mann hat das Diamantenfieber überlebt. Es brach im Juni 2006 in Marange in Simbabwe ( siehe Karte ) aus, als die Bewohner eines Dorfes die ersten Glitzersteine fanden. Innerhalb kürzester Zeit strömten 15.000 arme Leute und Glücksritter in die Region. Chikumira war einer von ihnen. Ausgerüstet mit Schaufel, Pickel und einem Sieb, zog er ins neue El Dorado. Er wollte schnell reich werden – und beinahe wäre ihm der Traum zum Verhängnis geworden.

Farai Chikumira ist nicht sein richtiger Name, der 26-Jährige verschweigt ihn aus Furcht vor den Spitzeln des Regimes. Beim Treffen in einem Imbissladen in der Provinzstadt Gweru inspiziert er immer wieder misstrauisch die Nebentische, während er von den mörderischen Rivalitäten zwischen den Schürfern, von kriminellen Syndikaten und vom Terror der Sicherheitskräfte erzählt. "Am schlimmsten waren die Hunde, die sie auf uns hetzten."

Sein Bericht klingt wie eine abenteuerliche Story von Jack London über den Goldrausch am Klondike River in Alaska. Aber diese Geschichte spielt im Osten Simbabwes, und es geht um Diamanten, um verdammt viele Diamanten. Kundschafter der israelischen Bergbauberatungsfirma Tacy Ltd. schätzen, dass aus der Erde von Marange künftig ein Viertel der weltweiten Diamantenproduktion geholt werden könnte. Der Manager eines Minenkonsortiums – auch er will anonym bleiben – spricht von drei Milliarden Karat.

Infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ist zwar die Nachfrage nach Luxusgütern vorübergehend eingebrochen, doch die Diamantenindustrie hat sich längst erholt und legt wieder kräftig zu. Zu den derzeit besten Kunden gehören die Neureichen der aufsteigenden Wirtschaftsmächte Indien und China, die russische Oberschicht sowie die Eliten Afrikas.

Eigentlich gibt es eine verbindliche Abmachung im Diamantenhandel, keine Geschäfte mit sogenannten Konfliktdiamanten zu treiben, also mit Edelsteinen, die von Rebellen und Verbrecherkartellen aus Kriegsgebieten exportiert werden. "Kimberley-Abkommen" heißt diese Selbstverpflichtung der Branche, 75 Staaten haben sie unterzeichnet, und die meisten Unternehmen halten sich offenbar daran. Seit 2003 wird angeblich nur noch mit Rohware gehandelt, die als "konfliktfrei" zertifiziert wurde; der Anteil der Blutdiamanten soll zwischenzeitlich auf ein Prozent gesunken sein. Dennoch erreicht eine unbekannte Zahl von Funkelsteinen die Endabnehmer nach wie vor auf dunklen Wegen. Häufig stammen sie aus gewaltgeplagten Ländern wie Angola oder Sierra Leone.

Oder aus neuen, schwer kontrollierbaren Regionen wie Marange in Simbabwe. Farai Chikumiras Schilderungen der brutalen Verteilungsschlacht auf dem rund 68.500 Hektar großen Areal unterfüttern die Anklagen von Menschenrechtsorganisationen wie Global Witness. Sie werfen den Sicherheitskräften Mord, Raub und Vergewaltigung vor; Militärs würden die Schürfer zwingen, für sie zu arbeiten, und sogar Kinder versklaven.