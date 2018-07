Das Accessoire des Sommers in Stuttgart ist ein grasgrüner Jutebeutel. Darauf steht "K21". Es ist zum Symbol geworden für den Widerstand gegen Deutschlands größtes und teuerstes Verkehrsprojekt: Stuttgart 21. K wie Kopfbahnhof, der ein Wahrzeichen der Stadt ist und den die Protestler um jeden Preis erhalten wollen. Dafür gehen sie seit Monaten jede Woche auf die Straße und nennen das selbstbewusst Montagsdemonstration. Dafür machen sie jeden Abend Punkt 19 Uhr in der ganzen Stadt eine Minute lang Krach – mit Vuvuzelas, Ratschen und Trillerpfeifen. Das heißt dann Schwabenstreich. Dafür veranstalten sie Sitzblockaden und halten Nachtwache vor dem Bauzaun, hinter dem die Abrissbagger schon bereitstehen. Kürzlich haben Demonstranten für ein paar Stunden das Bahnhofsgebäude besetzt. Anfangs waren die Gegner eine Handvoll Studenten und Aktivisten. Mittlerweile sind es Tausende, ein bunt gemischtes Bündnis aus Anzugträgern, Punks, Ökos, Hausfrauen und Rentnern. Und ihr Widerstand wächst. Am Wochenende zogen 12.000 durch die Stadt und skandierten: "O-ben blei-ben!"

Es droht eine Dauerbaustelle mit mehr als 2000 Lastwagen pro Tag

Ein Graben geht durch die Schwabenmetropole und teilt die Stadt in zwei Hälften. Die eine hält am überirdischen Kopfbahnhof fest, die andere will ihn um 90 Grad drehen, unter die Erde verlegen und einen modernen Durchgangsbahnhof aus ihm machen. Nach den Plänen von Stadt, Land und Deutsche Bahn soll der gesamte Schienenverkehr im Ländle umgekrempelt werden. Dafür soll die halbe Innenstadt aufgerissen, sollen 16 Tunnel von 33 Kilometer Länge gebuddelt und 18 Brücken gebaut werden. Hinzu kommt eine Schnellbahntrasse von Wendlingen nach Ulm, 60 Kilometer lang, die auf der halben Strecke durch poröses Karstgestein der Schwäbischen Alb führt. Die Grabungen sind extrem aufwendig und nicht ohne Risiko, am Ende sollen aber die Reisezeiten kürzer werden – statt 54 Minuten braucht der Zug von Stuttgart nach Ulm dann nur noch 28 Minuten, vom Hauptbahnhof zum Flughafen 8 statt 27 Minuten.

Erwartete Kosten: 7 Milliarden Euro. Allein die Neubaustrecke nach Ulm soll 2,9 Milliarden Euro kosten, erst vor Kurzem musste Bahnchef Rüdiger Grube 865 Millionen Euro draufsatteln. Hinzu kommen 4,1 Milliarden Euro für das Bahnhofsprojekt – zu Beginn der Rahmenplanung 1995 ging die Bahn noch von 2,5 Milliarden aus. Das ist fast eine Verdoppelung, und Verkehrsexperten wie Karl-Dieter Bodack schätzen die Kosten für das "irrwitzige Prestigeobjekt" inzwischen auf insgesamt "mindestens 10, eher 12 Milliarden Euro".

Und was haben die Bürger davon? "Mehr Grün. Mehr Parkanlagen. Mehr Freizeit." Das zumindest verspricht Oberbürgermeister Wolfgang Schuster, wenn durch die Verlegung der Gleisanlagen unter die Erde 100 Hektar Innenstadtfläche frei werden. Eine zweite City soll entstehen mit 11.000 Wohnungen, so die Verheißung. Auch wenn die wohl frühestens in 25, 30 Jahren wahr werden dürfte.

Für die Gegner bedeutet Stuttgart 21 vor allem eine riesige Dauerbaustelle mit täglich mehr als 2000 Lastwagen, die im 30-Sekunden-Takt durch die Innenstadt rollen. Obendrein würden 280 uralte Bäume im Schlosspark gefällt, würden die denkmalgeschützten Bahnhofsflügel des Architekten Paul Bonatz abgerissen und könnten die Mineralquellen unter der Stadt verseucht werden!