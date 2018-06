Die Geschichte der Alexander von Humboldt-Stiftung reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1953 wurde sie von der Bundesregierung neu gegründet, seitdem hat sie mehr als 20.000 Wissenschaftlern aus aller Welt einen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Die Stiftung hat auch 3000 Deutsche an ausländische Universitäten und Forschungseinrichtungen geschickt. Anders als der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) , der sich auf den internationalen Studenten- und Doktorandenaustausch spezialisiert hat, setzt die Förderung der überwiegend vom Auswärtigen Amt finanzierten Humboldt-Stiftung erst nach der Promotion an. Es gibt diverse Stipendienprogramme, über die pro Jahr mehr als 700 ausländische Nachwuchswissenschaftler vorübergehend nach Deutschland eingeladen werden.